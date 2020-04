Nimimerkki Koulukiusatun äiti kirjoitti (HS Mielipide 10.4.) perheen hyvinvoinnin lisääntyneen etäkoulun myötä. Näin on myös monessa neurokirjon (adhd ja autismikirjo yleisimpinä) oppilaan perheessä. Onko niin, että tarvitaan pandemia ja poikkeustila ennen kuin oppilas saa hänelle sopivat kouluolot?

Etäkoulussa neurokirjon oppilaan kuormitus, stressi ja ahdistus ovat poistuneet. Kouluun menosta johtuvan stressin sijaan hän saa keskittyä olennaiseen: oppimisen iloon. Monessa perheessä on nyt kukoistava oppilas. Toivomme, että etäkoulun käyminen on mahdollista ainakin osittain myös koronaviruspandemian jälkeisenä aikana.

Aisti- ja sosiaalisen kuorman takia neurokirjon oppilas kuormittuu vahvasti suurissa opetusryhmissä ja avoimissa oppimisympäristöissä. Hän uupuu eikä pysty oppimaan. Sosiaalisuuden vaatimus estää opintojen etenemisen. Tämä syrjäyttäminen ja koulukuntoisuuden menettäminen maksaa monin verroin enemmän kuin joustavat koulujärjestelyt.

Lyhyessä ajassa olemme nähneet, että perinteisen koulunkäynnin aiheuttama kuormitus on poissa. Neurokirjon oppilaan toimintakyky on nyt kokonaan oppimisen käytössä. Etäkoulutyössä identiteetti on kohentunut ja itsetunto vahvistunut.

Sosiaaliset taidot ja kyvyt toimia ryhmässä ehtivät kyllä kehittyä omaan tahtiin, neurokirjon ihmisellä joskus vuosia myöhemmin kuin muilla keskimäärin. Näitä taitoja voi oppia muuallakin kuin tuhannen oppilaan koulussa.

Koulua – etänä ja lähiopetuksena – pitää kehittää yhdessä myös neurokirjon oppilaiden ja heidän vanhempiensa kanssa vammaisoikeusperiaatteen ”ei mitään meistä ilman meitä” mukaisesti.

Oma paikka elämässä löytyy, kun koulusta jää mieleen innostavia oppimiskokemuksia.

Ryhmä neurokirjon oppilaiden vanhempia

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.