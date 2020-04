Muut lehdet

Kauppalehti pohtii, miten korona­virus­pandemia vaikuttaa Kiinaan ja sen rooliin maailman­taloudessa.

”Pandemia on paljastanut toimitus­ketjujen haavoittuvuuden uudella tavalla. – – Hajautettujen toimitusketjujen hyötyjä ja haittoja punnitaan nyt entistä tarkemmin ja varmuudesta ollaan valmiita maksamaan enemmän. Länsimaat oppivat sen, että omavaraisuus on tärkeää esimerkiksi terveydenhuollon välineiden, lääkkeiden ja suojavarusteiden osalta. Se kasvattaa siirtymää pois Kiinasta.”

”Pandemia aiheuttaa maailmalla ihmisten hyvinvoinnin laskua ja suurta poliittista painetta. Kun akuutein virustilanne on ohi, moni syyttävä sormi osoittaa varmasti kohti Kiinaa.”

”Nykytiedon valossa Kiina peitteli ja vähätteli virusta alkuvaiheessa. Kiina taas on syyttänyt länsimaita avoimesti siitä, etteivät ne saaneet tautia kuriin, vaikka aikaa olisi ollut. Jos todellinen vaara olisi tullut tietoon heti, länsimaat olisivat todennäköisesti toimineet ripeämmin.

”Kiinalle aiheuttaa ylimääräistä päänvaivaa se, että virus jyllää myös kehittyvissä maissa, joita Kiina on lainoittanut. Maat ovat jo vaatineet Kiinalta velkojen anteeksiantoa viruksen takia.”

”Kiinan maine vastuullisena globaalina toimijana on kokenut kovan kolauksen, ja se joutuu miettimään omaa rooliaan uudelleen.”

Lapin Kansa kirjoittaa, että korona­virus­pandemian vuoksi otsikoista kadonnut ilmaston­muutos jatkuu edelleen.

”Näin siitä huolimatta, että pandemia on pysäyttänyt teollisen tuotannon ja lentoliikenteen lähes kokonaan ja vähentänyt siten merkittävästi ihmisen ilma­kehään syytämän saasteen määrää. Kyse on ohimenevästä ilmiöstä, joka väistyy, kunhan virus on saatu lannistettua rajoituksin ja rokotuksin.”

”Kun koronakriisi on ohi, ilmastokriisi palaa keskustelun keskiöön. Tosin keskustelutyyli voi olla toinen. Useampi päättäjä saattaa asettaa koronan ilmaston edelle. Hallitus pitää yhä kiinni ilmastoaikataulustaan. – – Erimielisyyksiä syntynee viimeistään syksyllä, kun kriisin lasku alkaa hahmottua. Mistä otamme rahat raide-, sähköauto-, energiaremontti- ja muihin ilmastoninvestointeihin tilanteessa, jossa omille ja lainatuille euroille olisi muutakin käyttöä?”

”Järkevintä olisi pyrkiä yhdistämään koronakriisin jälkeinen taloudellinen jälleenrakentaminen ilmastotavoitteeseen niin, että kaikessa tekemisessä huomioidaan myös ilmasto – armollisuutta unohtamatta. Jos rahkeemme eivät riitä vuoden 2035 tavoitteeseen, siirretään tavoitetta tuonnemmaksi.”

”Viruksen torjunta muuttaa arkeamme määräajaksi, mutta ilmastokriisin torjunnassa muutos on pysyvä. – – Korona­kriisin kärsimykset eivät mene ilmastomielessä hukkaan, jos oivallamme näinä aikoina sen, että elämässä voi pärjätä vähemmälläkin.”