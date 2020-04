Vieraskynä

Monet ehtivät pian korona­virus­pandemian levittyä Eurooppaan ­olla sitä mieltä, että EU:sta ei ole kriisin hoitamisessa mitään hyötyä.

EU:n ensitoimet näyttivät jopa purkavan sitä, minkä piti olla erityisen tärkeää. Rajojen sulkeutuminen vei pohjaa vapaalta liikkuvuudelta ja sisämarkkinoilta. Jäsenvaltioille kerrottiin, ettei niiden tarvitsekaan noudattaa kasvu- ja vakaussopimuksen sääntöjä valtion velkaantumisesta tai tuista. Eivätkä jäsenvaltiot auttaneet, kun Italia pyysi välttämättömiä tarvikkeita unionin pelastuspalvelumekanismin kautta. EU näytti lähteneen liukumaan jyrkkenevää alamäkeä pitkin.

Jotkut ovat toisaalta yrittäneet pitää toiveikkuutta yllä. On muistutettu, että EU on hidas mutta etenee silti oikeaan suuntaan. On todettu, että kriisit ovat ennenkin vahvistaneet unionia. On toivottu, että heinäkuussa alkava Saksan puheenjohtajuuskausi toisi kaivattua suuntaa ja johtajuutta.

Kriisi auttaa – ja joskus pakottaakin – kaikkia ajattelemaan asioita ­uudella tavalla. EU on monella tapaa juuri sellainen rakenne, jota jäsenmaat tarvitsevat selvitäkseen kriisistä. Koko yhdentymisen idea oli, että valtiot tarvitsivat yhteis­työtä, kun ne eivät yksin kyenneet ratkaisemaan ongelmiaan. Nyt on tilaisuus katsoa, missä EU:n halutaan auttavan, ja muokattava unionia sellaiseksi, että se tähän pystyy.

EU:lla voisi olla merkittävä rooli pandemian synkkien talousvaikutusten helpottamisessa. Pandemiasta ovat kuitenkin ensi alkuun kärsineet eniten sellaiset maat, joita ei ole ennenkään haluttu yhteisvastuullisesti auttaa, kun niillä on ollut ongelmia julkisessa taloudessaan.

Talouskuria korostavat maat ovat suhtautuneet nihkeästi kriisirahaston käytön ehtojen höllentämiseen ja yhteisiin joukkovelkakirjoihin. Toisaalta EU:ssa on sovittu alun perin luonnonkatastrofien varalle perustetun solidaarisuusrahaston käytöstä koronavirusepidemian lievittämiseen. EU-budjetin kokoa tuskin ollaan valmiita kasvattamaan, mutta budjetista saatettaisiin tulevaisuudessa rahoittaa vaikkapa varmuusvarastoja.

EU:ssa on pitkään ymmärretty, että heikot valtiot voivat olla ongelma. Unioni on kuitenkin voinut osaltaan olla heikentämässä jäsenvaltioita esimerkiksi vaatimalla julkisten menojen leikkauksia, ja leikkauksiin pakotetuissa maissa muun muassa sairaalakapasiteetti on vähentynyt.

Suomen huoltovarmuusajattelua on aiemmin jopa kyseenalaistettu EU:n sisämarkkinoiden kannalta ongelmallisena asiana. Suomi teki EU:ssa vuonna 2000 huoltovarmuutta koskevan aloitteen, mutta muut jäsenmaat eivät osoittaneet ymmärrystä sitä kohtaan. Nyt huoltovarmuus kiinnostaa muitakin, ja EU:lle voi tälläkin alueella löytyä uusia tehtäviä.

Kansanterveyteen liittyvissä ­asioissa EU:lla ei ole paljon toimivaltaa. Jäsenmaat eivät ole pitäneet sitä tarpeellisena, mutta asiaa saatetaan harkita uudestaan.

Euroopan tartuntatauti­virasto ECDC auttaa tiedon jakamisessa. Sekä terveyteen liittyvän tiedon jakamista että rokotteiden ja varusteiden saatavuuteen liittyvää yhteistyötä voidaan vielä parantaa. Myös epidemioita koskevan lainsäädännön yhtenäistämistä sekä tiede­yhteisön ja tutkimuksen kehittämistä on pidetty mahdollisena.

EU korostaa usein tehtäväänsä kansalaisten turvallisuuden suoje­lijana. Kun pandemiat ovat mitä ­ilmeisimmin toistuva turvallisuus­uhka, EU:n terveyspolitiikka voisi vahvistaa laajaa turvallisuutta.

Pandemia on globaali kriisi, ja sen hoidossa tarvitaan laajaa kansain­välistä yhteistyötä. EU ei ole pitkään aikaan ollut globaali johtaja, ja imagosodassa se häviää juonitte­leville suurvalloille. Voisiko terveys olla ala, jolla EU saisi globaalia johtajuutta niin kuin ilmastokysymyksissä 2000-luvun alkupuolella?

Hidas toimija saattaa olla hyvä jatkuvuuden varmistamisessa. Jäsenmaiden hallitukset joutuvat nyt ­keskittämään voimavaransa kriisitoimiin. Esimerkiksi kansainvälisessä kriisinhallinnassa pitää varautua vaikeuksiin, jos operaatioiden käytännön toimintamahdollisuudet heikkenevät pandemian myötä.

Eikä EU:n pidä nyt unohtaa vihreän kehityksen ohjelman kaltaisia pitkän aikavälin tavoitteita. Myös jäsenmaiden demokratian tilaa on seurattava – sitäkin pandemia voi koetella.

Hanna Ojanen

Kirjoittaja on turvallisuuspolitiikan asiantuntija. Hän on dosentti Maanpuolustuskorkeakoulussa ja Helsingin yliopistossa.

