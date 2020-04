Kiinan Wuhanista alkunsa saanut covid-19-pandemia on muuttanut hetkessä koko maailmaa, luultavasti monilta osin myös pysyvästi. Tätä kirjoittaessa maailmalta on alkanut kantautua toiveikkaita huhuja myös siitä, että rajoitustoimia aletaan purkaa. Tämä uutisointi – samoin kuin koronaviruksesta parantuneiden ihmisten tarinat – ovat lohduttavia ja antavat pontta sanoille, joita olemme toistaneet: yhdessä tästä selvitään.

Lääkärit, hoitajat ja sairaalahuoltajat ovat näyttäneet taistelutahtonsa kriisin selättämiseksi. Muun yhteiskunnan tuki ja arvostus terveydenhuollon ammattilaisia kohtaan on antanut voimaa jaksamiseen ja myös edessä olevan, osin tuntemattoman uhan voittamiseen.

Samalla kun nähdään merkkejä paremmasta ja suunnataan ajatuksia myös koronaviruksen jälkeiseen aikaan, on tärkeä muistaa, että kyseessä on kestävyyttä vaativa pitkäkestoinen suoritus eikä sprinttimatka.

Jos on muutaman viikon ajan kyennyt välttymään vaikealta taudilta eikä lähipiirissäkään ole ketään tehohoitoon joutunutta, kevätauringon paistaessa saattaa helposti yllättää vääränlainen turvallisuuden tunne: eihän tässä kuinkaan käynyt. Ajatellaan, että jospa sittenkin – jo hieman ennakoiden viranomaisten määräyksiä – alankin siirtyä normaalimpaan sosiaaliseen elämään ja nauttimaan taas niistä samoista asioista, jotka toivat iloa aiemmin. Tämä on se vaaran paikka.

Väinö Linnan romaanissa Tuntematon sotilas sotamies Hauhia – vastoin saamiaan ohjeita – päättää nostaa päätään hieman ylös vartiopaikalla ja kuolee luotiin ensimmäisessä vartiovuorossaan. Nyt päänsä ulostyöntäminen karanteenioloista ei toki luultavasti ole yhtä salamannopean kohtalokasta. Toivon silti, että malttimme riittää koko yhteiskunnassa myös siihen, että joidenkin parempien uutisten jälkeen voi tulla hetkeksi huonompia, ja viranomaiset joutuvat kiristämään jo purettuja rajoituksia.

Tässä mielessä pessimisti ei pety, ja ainakin terveydenhuollossa pidämme pään kylmänä. Meistä jokainen tervehtii suurella ilolla sitä hetkeä, kun tämä kaikki on ohi. Siihen asti, tehkäämme se, mitä meiltä pyydetään.

Olemme nyt nähneet, mitä tapahtuu, kun meillä on yksi pieni virus, jota vastaan ei ole vielä rokotetta.

Lääketieteen tutkimusta on Suomessa ajettu alas vähin äänin ja usean hallituksen toimin. Toivon, että tämän jälkeen vihdoin ymmärretään, että niinä tulevina hyvinäkään aikoina emme voi päästää käsistämme hyvinvointimme peruspilareita. Niistä yksi on ehdottomasti suomalainen lääketieteen tutkimus. Tämän päivän tutkimus on huomisen hoitoa. Muistakaamme se myös silloin, kun joskus on palattu talouskasvun tielle ja vaurauteen.

Juho Kivistö

lastentautien erikoislääkäri, Suomen lääkäriliiton piiriylilääkäri, Taysin erityisvastuualue

