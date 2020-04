Koronapandemian jälkeisen talouskriisin laajuus ei ole vielä selvillä, mutta se tulee olemaan varmasti sodanjälkeisen Suomen vakavin. Samaan aikaan käynnissä on maamme historian suurin kymmenen miljardin euron HX-hävittäjähanke nykyisten Hornetien korvaamiseksi.

Hanketta perustellaan väittämällä, että nykyiset hävittäjät ovat tulleet elinkaarensa päähän. Kanada on osoittanut, että koneiden päivittäminen pitkälle tulevaisuuteen on mahdollista. Se osti viime vuonna Australian ilmavoimilta 18 käytettyä Hornetia, joilla on päivityksen jälkeen tarkoitus lentää maan puolustusministerin mukaan jopa vuoteen 2032 asti. Koneet ovat kaiken lisäksi vanhempia kuin Suomen ilmavoimien C-mallin Hornetit.

Kanadan puolustusministeriö ja parlamentin talousosasto ovat arvioineet käytettyjen koneiden pidennetyn käyttöiän elinkaarikustannuksiksi 550–700 miljoona euroa. Näillä arvioilla laskettuna Suomen nykyisten 62 Hornetin käyttöiän pidentämisen elinkaarikustannukset vuoteen 2032 olisivat vain noin 2–2,5 miljardia euroa. Todennäköisesti kustannukset olisivat yli kymmenen vuotta uudempien suomalas-Hornetien osalta jopa pienemmät. HX-hävittäjien elinkaarikustannuksista arviot liikkuvat 25–30 miljardissa eurossa.

Tulevat talousongelmat vaativat valtavia lisäresursseja. Kanadan mallin mukaisesti Hornetien elinkaarta pidentämällä saavutetaan miljardiluokan säästöt puolustuskyvystä tinkimättä.

Teemu Matinpuro

toiminnanjohtaja, Helsinki

