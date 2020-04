Helsingin kotihoidossa ja vanhuspalveluissa on puute asianmukaisista suojaimista useilla alueilla. Keskustelin 13.4. kotihoidossa työskentelevän hoitajan kanssa. Hän teki 15 tunnin työpäivän, koska iltavuoroon ei saatu keikkalaista. Hoitaja kertoi henkisestä paineesta. Hän pelkää kantavansa oireettomana koronavirusta ja näin tartuttavansa tietämättään asiakkaitaan ilman suojaimia. 15 työtunnin aikana hän kävi yli kahdenkymmenen yksin asuvan asiakkaan luona.

Kirurginen suu-nenäsuojain suojaa asiakasta hoitajan uloshengitysilmassa mahdollisesti olevilta taudinaiheuttajilta. Nyt nämä hengityssuojaimet ovat loppuneet.

Koti- sekä ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat kuuluvat riskiryhmään. He ovat usein monisairaita ikäihmisiä. Heidät on oman turvallisuutensa takia eristetty koteihinsa. Kuitenkin hoitajien suojainten puute aiheuttaa heille merkittävän riskin sairastua. Lähikontaktia on vaikea välttää. Vaippaa ei saa vaihdettua kahden metrin etäisyydeltä.

Tällä hetkellä useissa ympärivuorokautisissa yksiköissä hoidetaan myös koronavirukseen sairastuneita ikäihmisiä ilman asianmukaisia suojaimia. Tämä altistaa hoitajia sairastumiselle. Korkeimman suojan FFP3-tason maskeja ja suojalaseja ei ole. Edes hihallisia suojaesiliinoja ei ole tarpeeksi. Yksiköiden tavaratilaukset jäädytetään, koska Hus tarvitsee suojavälineitä kipeämmin.

Hoitohenkilöstöä syyllistetään helposti ikäihmisten viruksen aiheuttamista kuolemista. Kuitenkin hoitajat joutuvat työskentelemään eturintamassa ilman suojaimia altistaen itsensä ja läheisensä sairastumiselle.

Huoltovarmuusketjun sairaaloihin kelpaamattomia kirurgisia maskeja tarvitaan kipeästi vanhuspalveluihin ja kotihoitoon suojamaan asiakkaita. Tarvitaan myös tehokkaampia suojaimia samalla tavalla kuin sairaaloissakin suojaamaan hoitajia heidän hoitaessaan sairastuneita. Työnantajan eli kunnan tulee vastata asiakkaiden ja henkilöstön suojaamisesta. Ammattihenkilöstön arvostelu suojainten tuhlaavasta käytöstä ei ole hyväksyttävää.

Sinikka Vepsä

sairaanhoitaja, kaupunginvaltuutettu (sd), Helsinki

