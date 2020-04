Olen tällainen seniorikansalainen, jonka iltapäiväohjelmaan kuuluu muun muassa vanhojen suomalaisten elokuvien katsominen.

Äskettäin televisiossa oli Niskavuori-elokuvien sarja. Toki olen nähnyt ne useampaan otteeseen aiemmin. Nyt kuitenkin avautui jotenkin aivan uusi näkökulma. Aivan kuin olisin katsellut näitä elokuvia ensi kertaa. Tulos on täydellinen, kun tekijöinä on ollut uskomattoman nasevaa dialogia kirjoittava Hella Wuolijoki, asiansa perin pohjin hallitsevat ohjaajat Valentin Vaala ja Edvin Laine sekä ikoniset näyttelijät Tauno Palo, Emma Väänänen ja Rauni Luoma. Taustalla on vielä iki-ihana hämäläinen miljöö. Mielestäni näitä elokuvia voi verrata omassa suomalaisessa sarjassaan William Shakespearen kuningasnäytelmiin.

Helsingin Sanomien elokuva-arvostelija lienee valovuosien päässä tällaisesta 1940-luvun kalkkiksesta. Miten muuten on selitettävissä näiden elokuvien tähditys: kaksi tai korkeintaan kolme tähteä. Näillä tähdillä on muuten väliä. Itse en välitä katsoa noita heikommiksi arvosteltuja elokuvia, enkä liene ainoa, joka menettelee näin.

Kyllikki Vilkuna

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.