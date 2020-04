Väistelemme vastaantulijoita koronavirusten pelossa. Erityisen ahtaita paikkoja ovat ruokakauppojen käytävät.

Haluamiaan tuotteita voi olla hankala löytää, ja niitä vertaillessa ongelmallista on se, että tuoteselosteet on painettu purkkeihin liian pienillä kirjaimilla. Tuote on otettava käteen ja sitä pitää tiirata hyvinkin läheltä, koska muuten tekstistä ei saa selvää. Tämä lisää koronaviruksen tartuntariskiä.

Kauppojen tulisi kertoa selvemmin, mitä tuotteita hyllyillä on. Oikeaa tuotetta voi joutua hakemaan hyvinkin kauan. Lisää kylttejä, kiitos.

Marjo Liimatainen

Helsinki

