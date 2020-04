Koronainfektio ja siihen liittyvät kuolemat ahdistavat monia, vaikka suurimmat kuolinsyyt ovat muualla (HS 14.4.).

Mutta mitä on koronakuolemien takana? Näkökohta, jota yllättäen ei ole juuri käsitelty, on se, kuinka moni kuolee koronainfektion kanssa ja kuinka moni oikeasti koronainfektion takia?

Italiassa koronainfektioon liitettyjen kuolemien määrä on suurimpia maailmassa. Kuolemista lähes 99 prosenttia on potilailla, joilla on vähintään yksi perussairaus. Lähes puolella on vähintään kolme perussairautta. Tällaisessa tilanteessa kuolinsyyn asettaminen on haasteellista.

Keuhkokuume oli ennen yleinen kuolinsyy. Vuonna 2005 kansainvälisellä sopimuksella sen käyttöä peruskuolinsyynä rajoitettiin, ja sen jälkeen alkoivatkin esimerkiksi dementiakuolemat yleistyä. Käykö covid-19:n kohdalla samoin?

Timo Strandberg

geriatrian professori, Helsingin yliopisto ja Hus

