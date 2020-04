Muut lehdet

Kauppalehti pohtii, mitä Uudenmaan eristys­toimien purkamisesta seuraa korona­virus­epidemian kannalta.

”On selvää, ettei purkaminen suju ilman seurauksia varsinkaan, jos ihmiset unohtavat viruksen leviämisen estämiseen liittyvät varotoimet, mitä on jo nähtävissä. Kaikki varovaisuus on asiassa tarpeen.”

”Varotoimia on siis syytä jatkaa, ettei koko eristyksen hyöty mene hukkaan. Tarvitaan rutkasti lisää testausta, jäljittämistä sekä sairastuneiden ja altistuneiden eristämistä – mallina Etelä-Korea tai Euroopassa Saksa.”

Savon Sanomat muistuttaa, että rajan avaaminen sisältää riskejä.

”Epidemia on Suomessa vasta alussa, eikä vielä ole lähimainkaan aika yleisesti purkaa rajoituksia. Jos virus ryöstäytyy valloilleen, myös elinkeinoelämän ajama strategia taudin hallinnasta testaamalla, jäljittämällä ja tartuntaketjut eristämällä vaikeutuu entisestään.”

Kaleva tähdentää, että muidenkin kuin hallituksen pitää muistaa vastuunsa.

”Yhä edelleen ratkaisevaa on se, miten jokainen suomalainen arjessaan torjuu virusta. Toistaiseksi kansalaiset ovat selvinneet testistä varsin hyvin. Lopullinen kuva kansakunnan maltista ja harkintakyvystä valmistuu kuitenkin näillä näkymin vasta kuukausien päästä.”

Iltalehti kirjoittaa, että liikkuminen ei palaa kertarysäyksellä normaaliksi eristyksen päättyessä – eikä saakaan palata.

”Kenenkään ei tällä hetkellä pitäisi matkustaa kauaksi kotiseudultaan, ellei työ tai muu pakottava syy sitä vaadi.”

”Uudenmaan eristys on pahimmillaan myös herättänyt muualla Suomessa vaarallista huolettomuutta. Poliisi on raportoinut joukkokokoontumisista ympäri maata pääkaupunkiseudun ulkopuolella. – – Kun Uusimaa on näyttäytynyt ´koronan keskittymänä´, muualla on pahimmillaan syntynyt väärä turvallisuuden tunne siitä, että omalla seudulla huolta ei ole.”

Ilkka-Pohjalainen varoittaa tulkitsemasta rajoitusten höllentämistä niin, että epidemia on talttumassa.

”Jo nyt on nähty, kuinka hölmöä kansalaistottelemattomuutta on varsinkin ikähaitarin molemmissa päissä. – – Ensimmäinen näyttävä rajoituksen purku voi osoittautua Pandoran lippaaksi koronan vastaisessa taistelussa. Jos sen merkitys ymmärretään väärin, alkaa hiljainen vastarinta muitakin rajoituksia vastaan.”

Keskisuomalaisen mukaan rajoituksia on syytä jo hiljalleen purkaa.

”Yhteiskuntamme on hyväksyttävä se, että emme voi olla koronavirusta piilossa niin kauan kuin rokote valmistuu. Siksi elämää on jälleen avattava hallitusti ja myös siedettävä koronan aiheuttamat ihmishenkien menetykset. Se hinta voi olla pienempi kuin sulkujen jatkamisen inhimillinen hinta.”