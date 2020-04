Hallitus ilmoitti keskiviikkona, että Uudenmaan eristys puretaan, koska rajojen pitämiselle suljettuna ei ole enää oikeudellisia perusteluja (HS 15.4.).

Perustuslaillinen saivartelu tarpeellisuudesta ja välttämättömyydestä Uudenmaan sulun ennenaikaisen purkamisen yhteydessä on hyytävää. Kun vaakakupissa on ihmisten henki ja terveys ja sulun jatkamisen tarpeellisuus koronavirusepidemian hallinnassa on myönnetty hallituksessakin, kyseessä on silloin välttämättömyys. Ellei, henki ja terveys eivät ole ykkössijalla. Varsinkin, kun mitään korvaavaa keinoa ei haluta ottaa käyttöön.

Pekka Havia

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.