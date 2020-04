Olen aktiivinen perinteisen kirjaston ja puoliaktiivinen e-kirjaston käyttäjä. Varsinkin matkoilla e-kirjasto on ylivertainen tapa nauttia kirjallisuudesta: ei tarvitse raahata kilokaupalla paperia, ja käyttöliittymä on varsin toimiva, jos nettiyhteys on olemassa.

Ongelmana on kuitenkin aineiston rajoittuneisuus. Valikoima on suppea, ja ilmeisesti myös yksittäisen kirjan lainausoikeuksia on vähän.

Kirjasto on suomalaisen sivistyksen hieno ja kansainvälisesti arvostettu saavutus, joka e-kirjaston osalta toimii tehottomasti. On käsittämätöntä, että luonteeltaan etäisyyksistä riippumaton järjestelmä on rajoittunut seutukunnallisiin kuppikuntiin. Jokaisella itseään kunnioittavalla kuntaryhmittymällä näyttää olevan oma e-kirjastonsa, jonka kirjoja muiden kirjastojen asiakkaat eivät voi lainata. Tilanne johtaa tehottomuuteen, päällekkäisyyteen ja asiakkaan tyytymättömyyteen.

Alkuvuonna uutisoitiin, että tilanne korjattaisiin. Virustilannetta ajatellen olisi hienoa, jos korjaustoimet eli valtakunnallinen e-kirjasto olisi jo valmis. Kotonaan pysyttelevät kansalaiset voisivat turvallisesti valita mieleistään viihdyttävää, sivistävää ja hyödyllistäkin lukemista laajasta valikoimasta.

Ehdotan, että nyt kun kirjastot on suljettu ja asiantuntevaa henkilökuntaa on käytettävissä runsaasti, luotaisiin nopeasti valtakunnallinen e-kirjasto.

Jukka Järvisalo

Savonlinna

