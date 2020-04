Sosiaalityön opiskelija Anni Pihlaja (HS Mielipide 8.4.) nosti esiin tärkeän asian sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen alentamisesta tai poistamisesta. Olen esittänyt sosiaali- ja terveysministeriölle, että se muistuttaisi kuntia ja kuntayhtymiä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain säännöksistä.

Asiakasmaksulakia ollaan uudistamassa ensi vuoden alusta. Nykyisin laki sisältää ehdottoman velvoitteen alentaa sosiaalihuollon maksuja ja terveydenhuollon tulojen perusteella perittäviä maksuja.

Lakiluonnoksen perustelujen mukaan säännöksen velvoittavuudesta huolimatta sitä on sovellettu vähän. Toimeentulotuesta maksettujen asiakasmaksujen sekä ulosottoon päätyneiden maksujen perusteella voidaan arvioida, ettei velvoitetta ole nykyisin noudatettu riittävästi.

Kunnat ja sairaanhoitopiirit voivat päättää, että myös tasamaksuja alennetaan tai poistetaan. Näitä ovat muun muassa sairaalan hoitopäivämaksut, poliklinikkamaksut ja hammashoidon maksut. Vain harva kunta ja kuntayhtymä on ottanut tämän mahdollisuuden käyttöön. Ministeriö arvioi, että merkittävimpinä syinä pykälän vähäiseen käyttöön on ollut, että pykälää ei ole tunnettu tai sitä ei ole osattu soveltaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on viimeksi 1.6.2018 tehnyt kuntainfon, jossa muistutetaan, että toimeentulotuki on kuitenkin luonteeltaan viimesijainen sosiaalihuoltoon kuuluva taloudellinen tuki. Ennen sen myöntämistä on selvitettävä kaikki ensisijaiset etuudet ja tukimuodot.

Aivan kuten Pihlaja kirjoitti, asiassa tarvitaan myös laajaa tiedotusta. Kuntien ja sairaanhoitopiirien sivuilla tietoja on heikosti.

Vaikka koronaviruksen takia hoidettavilta ei maksuja peritä, on paljon muita, joiden tilanne on entistä vaikeampi.

Marjatta Stenius-Kaukonen

Rautajärvi, Pälkäne

