Helsingin Sanomissa oli mielenkiintoinen kirjoitus siitä, miten naisjohtajien osuus on monella alalla vuosien mittaan lisääntynyt (Talous 10.4.).

Vertailussa olivat mukana myös suomalaisten yliopistojen ja korkeakoulujen professorit. Jutussa todettiin, että naisprofessoreiden osuus – vuonna 2019 noin 32 prosenttia – on vähäinen ja kehitys on ollut hidasta siihen nähden, että opiskelijoista valtaosa on ollut jo pitkään naisia.

Suomalaiset yliopistot ja tieteenalat ovat tasa-arvokehityksessään eri vaiheissa. Yliopistot ovat vuonna 2010 voimaan tulleen yliopistolain myötä työnantajia.

Yliopistojen tulisikin tarkastella rekrytointiin ja uralla etenemiseen liittyviä rakenteitaan kriittisesti ja arvioida, edistävätkö yliopistot työnantajina sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti, kuten tasa-arvolaki edellyttää.

Tutkimuksissa on osoitettu, että muun muassa piilosyrjintä ja ennakkoasenteet rekrytoinnissa vaikeuttavat naisten etenemistä akateemisella uralla. Jotta tasa-arvo saavutettaisiin myös ylimmillä uraportailla, tulisi pohtia, riittääkö suoranaisen syrjinnän estäminen vai olisiko pohdittava myös positiivisen erityiskohtelun käyttöä esimerkiksi rekrytoinnissa.

Yliopistot ovat koulutus- ja tiedeinstituutioina sekä työpaikkoina yhä monimuotoisempia. Yliopistojen pyrkiessä kansainvälistämään opetustaan ja tutkimustaan on myös syytä pohtia, keitä yliopistoihin yritetään houkutella ulkomailta. Minkälaisia tukijärjestelmiä esimerkiksi tutkijoiden puolisot ja lapset Suomessa tarvitsevat?

Jos kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus korostuvat uralla etenemisen kriteeristössä, olisi pohdittava, miten eri elämäntilanteissa olevia tutkijoita voidaan Suomessa kannustaa esimerkiksi tutkijavaihtoihin. Ulkomailla työskentelyn ehdoton edellyttäminen kaikilta on kuitenkin ongelmallista, koska tutkijakoulutetut naiset ovat miehiä useammin yksinhuoltaja-asemassa.

Yliopistojen ja tutkimusta rahoittavien tahojen on siis myös jatkossa syytä tarkastella henkilöstörakenteitaan ja -prosessejaan, koska tasa-arvoa ei ole vielä saavutettu.

Maria Pietilä

tutkijatohtori, Helsingin yliopisto

