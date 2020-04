Asumme avopuolisoni kanssa asunnossa, jossa on paperiseinät. Kuulemme, kun naapurimme puhuvat, kuinka koulu stressaa. Kuulemme, kun he katsovat televisiota tai pelaavat sotapelejä, ja kuulemme, millaista musiikkia he kuuntelevat. Haistamme kannabiksen polton, haistamme, kun alakerran naapuri paistaa nakkeja iltapalaksi.

Nämä seikat häiritsevät oman arkemme pieniä iloja ja oman kodin rauhaa. Soitan akustista kitaraa kotona, ja minulle koputetaan seinään. Pudotan harjan lattialle aamuseitsemältä ja herätän samalla alakerran naapurin. Muiden arjesta on tullut myös meidän arkeamme, ja meidän arjestamme on tullut naapureidemme arkea. Kotimme ei tunnu meidän omalta kodiltamme. Tuntuu kuin jakaisimme kotimme joka päivä sellaisten kämppisten kanssa, joita emme koskaan näe.

Mutta kontrastia luo, kun kuulemme naapuristamme riitelyä. Perhe on jatkuvasti kotona, koska koronaviruksen vuoksi toisella vanhemmista ei ole töitä ja toisella ei ole koulua. Seinien ulkopuolella kaikki vaikuttaa normaalilta. Mutta todellisuudessa he ovat jatkuvasti kodissa, jossa stressi purkautuu neljän seinän sisällä. Perheen isä huutaa ja kiroilee joka päivä puolisolleen ja itkevälle pienelle lapselleen. Olemme puuttuneet tilanteeseen muutaman kerran, ja se on helpottanut joiksikin päiviksi, kunnes se alkaa taas: lapsi itkee ja mies menettää malttinsa.

Näinä epidemian aikoina ihmiset ihmettelevät, miksi teidän on niin vaikea pysyä kotona, kun siihen on lupakin annettu. Miksi lähdette ulos? Tähän on yksinkertainen selitys: kaikille kotona olo ei ole helppoa. Näinä aikoina jokaisen pitäisi arvostaa yksinkertaisesti sitä, mikä kotona on hyvin tai vain sitä, että oma koti tuntuu kodilta. Kaikille koti ei ole koti.

Kärpänen katossa

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.