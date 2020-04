Kuva: Akseli Valmunen / HS

Korona­virus­epidemia on kirkastanut ihmisille sen, mikä on ollut tiedossa aina: terveyden­huolto­alan työntekijät ovat yhteis­kunnalle korvaamattomia. He ovat epidemian etulinjassa, tekevät töitä kiireessä ja altistuvat virukselle koko ajan.

Uutisia ja sosiaalista mediaa seuraamalla tuntuu, että arvostus sote-ammattilaisia kohtaan on kasvanut. Hyvä niin.

Samalla tilanne on kuitenkin jännitteinen, koska kunta-alan työehtopimusneuvottelut ovat kesken. Sote-alan ­ammattijärjestöt vaativat luonnollisesti palkankorotuksia työntekijöilleen, mutta sovun syntyminen ei näytä olevan ­lähellä.

Hoitajien ja muiden sote-työntekijöiden elintasoon vaikuttaa kuitenkin palkan lisäksi ratkaisevasti se, millä paikkakunnalla sattuu asumaan. Asumisen hinnalla on pieni- ja keskituloisen ihmisen lompakkoon iso vaikutus.

Otetaan esimerkiksi helsinkiläinen lähihoitaja. Tällä hetkellä lähihoitajien peruspalkkojen mediaani ilman vuoro- ja muita lisiä on ammattiliitto Superin mukaan reilut 2 100 euroa kuukaudessa. Se tekee nettona noin 1 700 euroa. Jos asunnon vuokra on 800 euroa kuukaudessa, se nielee palkasta lähes puolet.

Helsingin kaupunki linjaa omassa asuntojärjestelmässään, että kohtuulliset asumiskustannukset saisivat olla enintään 40 prosenttia nettotuloista.

Tilanne on suurimmassa osassa maata hyvin erilainen. Vuokra-asuntojen hinnat voivat pienissä kaupungeissa olla hyvinkin vain puolet Helsingin hinnoista, jolloin käyttöön jää kuukausittain useita satoja euroja enemmän. Se on prosentuaalisesti katsottuna merkittävä summa.

Lähihoitajan tulotasolla pääkaupunkiseudulla on myös vaikeaa päästä kiinni omistusasumiseen. Tilanne on jo Turussa ja Tampereella kertaluokkaa helpompi.

Asumiskustannusten osuus netto­tuloista on pääkaupunkiseudulla niin suuri, että mahdolliset palkankorotukset tuskin yksin parantavat sote-ammattilaisten elintasoa ratkaisevasti. Sama tilanne koskee muitakin korona-ajan matala­palkkaisia sankareita, kuten siivoojia, bussi­kuskeja ja lastentarhanopettajia.

Siksi Helsingissä ja koko pääkaupunkiseudulla tarvitaan edelleen aktiivista asuntopolitiikkaa, jolla hillitään hinta­tason nousua. Viimeistään koronavirus on näyttänyt, miten rankkaa työtä tekee moni sellainen helsinkiläinen, joka joutuu samalla selviämään kohtuuttomien asuinkustannusten kanssa.

Kirjoittaja on HS:n kaupunkitoimittaja.