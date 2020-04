Muut lehdet

Kalevan mukaan Yhdys­valtojen presidentin Donald Trumpin päätös keskeyttää Maailman terveys­järjestön WHO:n rahoitus on järjestölle kova isku.

”Trump käyttää rahoituksen epäämisperusteena näkemystään, ettei WHO ei ole toiminut koronaviruksen leviämisessä tarpeeksi päämäärätietoisesti.”

”Tässä Trump ei välttämättä ole täysin väärässä, virustorjunta alkoi hitaanlai­sesti WHO:ssa. Järjestö ei aluksi pitänyt kansainvälisiä matkustusrajoituksia tarpeellisena keinona.”

”Järjestö julisti koronaviruksen globaaliksi terveysuhaksi vasta tammi–helmikuun vaihteessa. Sen jälkeen WHO on jakanut tietoja ja osaamistaan moitteettomasti.”

”WHO:n hidastelun syyt ja mahdolliset johtamisongelmat pitää selvittää, mutta sen aika tulee myöhemmin. Rahahanojen vääntäminen kiinni ei ole järkevä teko varsinkaan nyt, kun WHO toimii eturintamassa taistelussa koronavirusta vastaan.”

”Rahoituksen lopetus onkin savuverho. Näin voimallinen hyökkäys WHO:ta vastaan on Trumpille keino siirtää oma hidastelu muiden syyksi ainakin julkisuudessa.”

”Trump ei ole osannut toimia tilanteen vaatimalla tasolla pandemiaa vastaan. Sen vuoksi hänen on vakuutettava äänestäjilleen tekevänsä kaikkensa ja näytettävä muskeliaan.”

Iltalehti uskoo Trumpin olevan oikeassa siinä, että WHO:n ja Kiinan olisi pitänyt toimia koronavirusepidemian alkuvaiheessa tarmokkaammin.

”WHO halusi tukea kansainvälistä harmonista yhteistyötä, vaikka se oli jo pettänyt Kiinan toimien vuoksi.”

”Asiantuntija-arvioiden mukaan WHO:n alkuvaiheen ’velttoilu’ kertoo suurvalta-Kiinan kasvaneesta roolista YK-järjestöissä, kuten WHO:ssa. Siksi Kansainvälisen terveysjärjestön toiminta on syytä myöhemmin selvittää ja uudistaa.”

”WHO:n rahoituksen katkaiseminen on kuitenkin väärä lääke. Järjestö tarvitsee nyt kaiken tuen covid-19-taudin rajoittamistyössä, jossa se on alkuvaiheen jälkeen huomattavasti petrannut. Ilman kansainvälistä yhteistyötä ja koordinaa­tiota uuden koronaviruksen voittaminen on käytännössä mahdotonta.”

”WHO- ja Kiina-syytösten avulla Trump yrittää kohdistaa äänestäjien ärtymyksen muualle, jotta ihmiset eivät kiinnittäisi niin paljon huomiota Trumpin omiin ja etenkin alkuvaiheessa varsin lepsuihin toimiin koronaepidemian torjunnassa.”

”Trumpin johtama Yhdysvallat olisi itse voinut olla paljon tarmokkaampi toimija pandemian pysäyttämisessä tukemalla kansainvälistä yhteistyötä ja tutkimusta.”

”Trumpin esittämään WHO:n rahoituksen karsimisen sijaan terveysjärjestölle pitää jatkossa antaa nykyistä enemmän resursseja sekä suurvalloista riippumaton itsenäinen mandaatti koordinoida kansainvälistä toimintaa heti kun seuraava pandemiauhka ilmaantuu.”