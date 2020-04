Vieraskynä

Koronavirus­epidemian sosiaaliset seuraukset osuvat lapsiin jo nyt. Lasten oikeutta hoivaan, opetukseen, leikkiin ja virkistys­toimintaan on rajoitettu tuntuvasti. Samalla on korostunut lasten ja koko väestön oikeus elämään ja terveyteen.

Valmiutemme noudattaa YK:n lapsen oikeuksien sopimusta on joutunut tulikokeeseen. Lasten perusoikeuksia rajoittavien päätösten vaikutuksia lapsiin ei ole juuri ar­vioitu. Jokaisessa päätöksenteko­tilanteessa on kuitenkin ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Kiire ei ole hyväksyttävä syy livetä tästä tärkeästä yleisperiaatteesta ja velvollisuudesta.

Tämä kriisi osoittaa, miten vaikeaa päätöksenteko on silloin, kun eri väestöryhmien oikeuksia on punnittava keskenään. Lapset luopuvat nyt paljosta suojellakseen kaikkein hauraimpien aikuisten oikeutta elämään. Samalla lapset ovat monessa suhteessa aikuisten armoilla.

Kriisi valaiseekin monin tavoin lasten yhteiskunnallista asemaa. Leena Alanen ja Marjatta Bardy ovat kirjoittaneet, ettei lasten ajatella olevan osa oikeaa yhteiskuntaa. Sen sijaan lapset liikkuvat kodin, päivähoidon ja koulun mikromaailmoissa, yhteiskunnan odotushuoneissa, joissa he omaksuvat valmiuksia aikuisuutta varten. Nykyinen poikkeustila on mullistanut tämän järjestyksen, kun lapsuuden instituutiot ovat sulkeneet ovensa.

Monet ovat huolestuneita, mutta syyt vaihtelevat: lapset ovat kadonneet tavoittamattomiin, parveilevat suurissa laumoissa tai ovat kotona häiritsemässä työntekoa. Kaikille puheenvuoroille yhteistä on, että lapset ovat väärässä paikassa.

Lapset ja nuoret, jotka ennen olivat koulussa, harrastuksissa tai kavereiden luona, ovat nyt kotona, pihoilla ja puistoissa. Lasten liikkeitä seurataan ja paheksutaan. Jopa poliisi on kutsuttu puuttumaan lasten kokoontumisiin.

Valtaosa näkemistämme lapsista kokoontuu ulos nähdäkseen ystä­viään. On syytä ymmärtää, että vertaissuhteet ovat lapsen kehitykselle välttämättömiä, sillä lapset kasvavat suhteessa toisiin lapsiin.

Kokoontumisille on muitakin syitä. Monessa kodissa ilmapiiri on ­kiristynyt, vaikkei vakavia ongelmia olisikaan. Kaikkia helpottaa, jos välillä pääsee ulos. Ulkoiluahan ei ole kielletty.

Liikkeellä on myös tuhansia lapsia, jotka ovat sinnitelleet arjessaan juuri koulun, kavereiden ja harrastusten turvin. Vaikea kotitilanne ei välttämättä ole kenenkään tiedossa, sillä usein vanhempien päihteidenkäytön ja väkivaltaisuuden kaltaisista ongelmista vaietaan. Tällaisissa perheissä eläville lapsille pääsy kodin seinien ulkopuolelle on elin­ehto. Nyt heille pitäisi tarjota apua eikä hätyytellä heitä.

Kunnissa on sitouduttu auttamaan lapsia, joiden hätä on jo kantautunut viranomaisten tietoon. Samalla tieto lasten arjesta on ohentunut, kun ammattilaiset eivät kohtaa lapsia päivittäin. Pääkaupunkiseudulla lastensuojeluilmoitusten määrä on romahtanut. Lapsi- ja nuorisosektorin työntekijöitä on lomautettu tai siirretty muihin tehtäviin sen sijaan, että heidän osaamistaan käytettäisiin lasten auttamiseen.

Opetusministeri Li Andersson (vas) on kehottanut soittamaan koululaisten perään, mutta soittaako kukaan varhaiskasvatuksesta kotiin jääneille lapsille kysyäkseen heidän kuulumisiaan? Näin pienet lapset ­eivät itse osaa hakea apua, jos tilanne kotona on vaikea.

On myös lapsia ja nuoria, joille kriisiaika tuo helpotuksen. Sosiaalisia tilanteita pelkääville, lapsiryhmässä kiusatuille ja hälinästä häiriintyville kotihoito ja etäopetus ovat tuoneet rauhan. Kriisin jälkeen on hyvä tarkastella, onko kaikkia lapsia pakko puristaa samaan muottiin. Joillekin lapsille kotihoidon ja etäkoulun kaltaiset järjestelyt voivat olla toimivampia ratkaisuja.

Poikkeustila on paljastanut, miten hanakasti suljemme lapset yhteiskunnan odotushuoneisiin. Pahimmillaan kriisi syventää sukupolvien välistä kuilua. Kriisi on myös osoittanut, miten nopeasti ja vajain arvioin lasten perusoikeuksia voidaan rajata.

Kriisi saattaa kuitenkin tuoda tullessaan myös hyvää. Poikkeusaika voi raivata lapsille tilaa lähiyhteisöissä ja luoda uusia tapoja yhtei­selle elämälle. Voimme rakentaa keskinäistä luottamusta ja parantaa lasten yhteiskunnallista asemaa.

Parhaassa tapauksessa tämä kriisi kirkastaa lapsen oikeuksien sopimuksen merkityksen.

Elina Pekkarinen

Kirjoittaja on lapsiasiavaltuutettu.

