Koronavirus on edennyt Suomessa nopeimmin tiheästi asutuilla alueilla. Ilmiö on synnyttänyt keskustelun siitä, pysäyttääkö koronaviruskriisi kaupungistumisen ja lisääkö se suomalaisten halua muuttaa maaseudulle. Helsingin Sanomissa (12.4.) kysymystä pohdittiin neljän asiantuntijan voimin. Liikkeelle lähdettiin perinteiseen tapaan väestötilastoista, jotka perustuvat väestörekisteriin merkittyyn ihmisten asuinpaikkaan. Näkökulma estää näkemästä kriisin ilmeisimmän aluevaikutuksen, monipaikkaisuuden lisääntymisen.

Suomalaiset eivät oleskele vain siellä, missä ovat kirjoilla, vaan viettävät aikaansa monissa paikoissa. Arviolta 2,4 miljoonaa ihmistä asuu osan vuotta vapaa-ajan asunnollaan tai kakkosasunnollaan. Koronavirusepidemian aikana entistä useampi on tottunut tekemään etätyötä. Liikuntarajoitusten purkautuessa monet heistä voivat siirtyä työskentelemään mökeilleen.

Rajoittaessaan ihmisten liikkumista Uudellemaalle tai sieltä pois hallitus pyrki hillitsemään koronavirustartuntojen leviämisen muualle Suomeen. Keskeisenä uhkana pidettiin mökkiläisiä, joiden pelättiin ylikuormittavan ja romuttavan pienten mökkikuntien terveydenhuollon.

Mökkiläiset itse ajattelevat olevansa harvaan asutulla alueella paremmin turvassa tartunnalta. Siellä on helpompi valita elämäntapa, jossa kohtaa vähän ihmisiä. Ulkoilmaelämä ja liikunta sujuvat paremmin kuin tiiviissä kaupunkiympäristössä. Kriisin pitkittyessä tärkeää on myös estää turhautuminen, jotta edelleen motivoituu noudattamaan ohjeistuksia.

Eräillä pienillä mökkipaikkakunnilla yrittäjät ovat luoneet mökkiläisille apteekki- ja kauppakassipalveluja, joissa valmiit kassit voi noutaa kaupasta. Pienten lukujen maantiede toimii: kun on pieniä yrityksiä ja vähän asiakkaita, yksilölliset tarpeet voidaan ottaa paremmin huomioon.

Pinta-alaltaan suuressa maassa on hyvät mahdollisuudet varautua koronaviruspandemian tapaisiin kriiseihin. Eri puolilla maata on olemassa valmiina vain osittain käytössä olevia rakennuksia ja julkisia tiloja. Infrastruktuuri on pidettävä siinä kunnossa, että se saadaan tarvittaessa nopeasti laajempaan käyttöön. Monipaikkaisuudesta on apua tässäkin, sillä osa-aika-asukkaat tukevat harvaan asuttujen seutujen palvelujen säilymistä ja elinvoimaisuutta.

Pertti Rannikko

emeritusprofessori, kylätutkija, Kiihtelysvaara, Joensuu

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.