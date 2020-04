Koronaviruskriisin aikana julkisuudessa on kritisoitu hauraiden vanhusten ja vaikeasti pitkäaikaissairaiden ihmisten hoitolinjauksien tekemistä puhelimitse.

Hoitolinjaus sisältää paljon muutakin kuin päätöksen elvytyksestä. Osana keskustelua tiedustellaan esimerkiksi potilaan näkemystä pitkäaikaiseen letkuruokintaan, suonensisäiseen nestehoitoon ja sairaalasiirtoihin. Hoitolinjojen tarkoitus on suojata potilaan tahdon toteutumista sekä hyvää hoitoa yllättävissä akuuttitilanteissa ja voinnin heiketessä.

Perusterveydenhuollon pitkäaikaisen aliresursoinnin takia yhdellä kotisairaanhoidon alueella on jopa 300 potilasta. Lääkäriaikaa tälle potilasmäärälle on 0,5–1 päivää viikossa. Työ on tällöin akuutteihin ongelmiin reagointia, eikä hoitolinjoista keskustelulle jää aikaa.

Valviran ohjeistuksen mukaan hoitolinjausta ei tulisi tehdä päivystystilanteessa eikä etänä. Epidemia-aikana riskiryhmään kuuluvan potilaan toimittaminen vastaanotolle ilman ehdotonta terveydellistä tarvetta vaarantaa potilaan terveyden. Lisäksi se, että lääkäri kiertää hoivayksiköissä keskustelemassa hoitolinjoista, voi johtaa kulkutaudin kylvämiseen hauraaseen väestönosaan.

Asianmukaisten hoitolinjausten puuttuessa linjaus joudutaan tekemään akuuttitilanteen yllättäessä. Soitto keskellä yötä tajuttoman potilaan lähiomaiselle hoitolinjojen päättämiseksi on kehno mutta valitettavan usein ainoa vaihtoehto.

Käypä hoito -suosituksessa todetaan: ”Elvytystä ei tule toteuttaa toivottomassa tilanteessa, ja lääketieteellisesti perustelematonta hoitoa tulee välttää. Kyse on eettisestä periaatteesta: potilasta ei saa vahingoittaa.”

Lisäksi suosituksessa sanotaan: ”Päätös elvytyksen aloittamatta tai yrittämättä jättämisestä (DNAR) voidaan tehdä ilman potilaan tai omaisten suostumusta.” Ja: ”DNAR-päätöstä tehtäessä lääkärin on keskusteltava aina ensisijaisesti potilaan kanssa. Omaisten kanssa DNAR-päätöksestä keskustellaan, jos potilas sen sallii tai tilanne niin vaatii.”

On ehdottomasti oikein keskustella hoitolinjoista jokaisen iäkkään ja pitkäaikaissairaan kanssa jo hyvissä ajoin, mieluusti omaisten ollessa läsnä. Reaalimaailmassa tällainen suunnitelma monelta potilaalta kuitenkin puuttuu, ja poikkeusoloissa näitä keskusteluja on hyvin vaikea järjestää turvallisesti ja eettisesti oikein.

Siksi vähiten huono vaihtoehto on se, että tarvittaessa potilaan näkemystä hoitoonsa tiedustellaan hienotunteisesti puhelimitse, jos tätä ei voida muutoin toteuttaa. Myös potilaiden ja omaisten on syytä olla aktiivisia ja huolehtia hoitotahdon kirjaamisesta, jos potilaalla on selkeä näkemys hoidostaan.

Elvytys usein murskaa potilaan kylkiluita ja voi johtaa tajunnan hetkelliseen elpymiseen tilanteessa, jossa tehohoito ei kuitenkaan tule kyseeseen lohduttoman ennusteen vuoksi.

Kenenkään ei tulisi kuolla valtavissa kivuissa, koska ”varmuuden vuoksi” elvytetään. Se, että aiemmin ei ole tehty hoitosuunnitelmia, ei oikeuta poikkeusolojen aikana väheksymään potilaan oikeutta hyvään kuolemaan, tahtonsa ilmaisuun ja inhimilliseen hoitoon.

Eino Solje

lääkäri, tutkimusryhmän johtaja, Kys neurokeskus, Itä-Suomen yliopisto

