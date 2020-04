Matti Seppälä kertoi mielipidekirjoituksessaan (HS 16.4.), että airBaltic-lentoyhtiö ei ollut palauttanut hänelle peruuttamansa lennon hintaa, vaan oli tarjonnut ainoastaan voucheria. Seppälä oli siinä käsityksessä, etteivät Suomen kuluttajaviranomaiset voi mitään ulkomaisille yhtiöille.

Jos lentoyhtiö peruuttaa lennon, lentomatkustajan oikeuksia koskevan EU-asetuksen mukaan matkustajalle on annettava oikeus valita, ottaako hän lipun hinnan takaisin vai lennon uudelleenreitityksen. Matkustajan on aina halutessaan saatava palautus rahana. Palautus voidaan suorittaa myös kuponkeina tai pisteillä, mikä voi monesti olla lentoyhtiön ja matkustajan kannalta tarkoituksenmukaista, mutta tähän edellytetään matkustajan nimenomaista suostumusta. Vaihtoehdoista on myös kerrottava selvästi.

Asetusta sovelletaan muun muassa aina silloin, kun lento lähtisi jonkin EU-maan alueelta, eikä siitä voi matkustajan vahingoksi poiketa.

Jos lentoyhtiö ei menettele asetuksen mukaisesti, kannattaa sille esittää vaatimus. Lisätietoa ja menettelyohjeita saa Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta, sovitteluapua puolestaan kuluttajaneuvonnasta ja Euroopan kuluttajakeskuksesta. Jos matka on maksettu luottokortilla, vaatimuksen rahojen palautuksesta voi osoittaa myös luottokorttiyhtiölle.

Yksittäisissä riita-asioissa auttaa Kuluttajariitalautakunta, johon voi viedä asiansa ratkaistavaksi, jos peruttu lento olisi lähtenyt Suomesta.

Matkustaja voi aina myös tehdä asetuksen rikkomisesta ilmoituksen valvoville viranomaisille, kuten Suomessa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Viranomaiset Euroopassa tekevät yhteistyötä keskenään ja Euroopan komission kanssa.

Satu Toepfer

ryhmäpäällikkö, Kilpailu- ja kuluttajavirasto

