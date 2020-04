Professori Timo Strandberg kirjoitti (HS Mielipide 16.4.) koronavirusinfektioihin liittyvistä kuolemista ja kuolemansyiden valinnasta kuolintodistukseen.

Suomessa kuolintodistukset laaditaan Maailman terveysjärjestön ja Tilastokeskuksen ohjeiden mukaisesti. Kuolemansyiden valinta kuolintodistukseen ei useimmiten ole yksikäsitteistä. Potilasta hoitanut lääkäri valitsee mielestään merkittävimmän potilaalla olleen sairauden tai vamman peruskuolemansyyksi kuolintodistukseen ja merkitsee tarvittaessa muut sairaudet muihin kuolintodistuksen diagnooseihin. Kuolintodistuksen laatimiselle voi siten olla useita oikeita vaihtoehtoja.

Tilastokeskus on antanut ohjeen siitä, kuinka kuolintodistus laaditaan koronaviruksen aiheutettua kuoleman. Olennaista on merkitä covid-19-virusinfektio kuolintodistuksen diagnoosiksi silloin, kun sillä on osuutta kuolemassa. Covid-19-virusinfektio on influenssan ohella niitä harvoja infektiotauteja, jotka voidaan kuolintodistuksen kirjoittavan lääkärin harkinnan mukaan merkitä kuolintodistukseen myös peruskuolemansyyksi.

Diagnoosi U07.1 (covid-19- virusinfektio, laboratoriotutkimuksella varmistettu) voidaan siis tapauksesta riippuen merkitä joko välittömäksi kuolemansyyksi, välivaiheen kuolemansyyksi, peruskuolemansyyksi tai myötävaikuttavaksi tekijäksi. Mikäli tautia ei ole varmistettu laboratoriotutkimuksella, käytetään koodia U07.2 (covid-19-virusinfektio, ei varmistettu laboratoriotutkimuksella).

Näin menettelemällä koronavirusinfektion aiheuttamat kuolemat saadaan näkyviin. Tilastokeskus laatii kuolintodistusten perusteella Suomen kuolemansyytilaston Maailman terveysjärjestön ohjeiden mukaisesti. Kokonaan toinen tarina on se, noudattavatko muut maat samaa ohjeistusta.

Ursula Vala

oikeuslääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

