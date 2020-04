Kiitos nimimerkille Ryhmä neurokirjon oppilaiden vanhempia (HS Mielipide 15.4.) siitä, että toitte esille tärkeitä huomioita etäkoulun sujumisesta neurokirjon oppilailla.

Aivan liian usein esimerkiksi adhd:sta puhutaan pelkkänä rasitteena, vaikka se voi myös olla voimavara. Tämä tietysti edellyttää erilaisuuden tiedostamista ja hyväksymistä sekä oppimiselle ja työskentelylle otollisten olosuhteiden järjestämistä.

Usein keskustelussa unohtuu sekin, että myös opettajissa – kuten tietysti monien muidenkin alojen työntekijöissä – on neurologisesti poikkeavia. Adhd tai muu diagnoosi ei määritä koko ihmistä ja hänen suoriutumistaan esimerkiksi opinnoista, vaan siihen vaikuttavat muutkin henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten älykkyys ja motivaatio.

Päädyin opettajaksi jo 1990-luvun alkupuolella. Silloin kouluissa oli rauhallisempaa, kun ei ollut älylaitteita kilpailemassa oppilaiden huomiosta eikä vielä uskottu oppilaiden loputtomaan itseohjautuvuuteen, tiimiretoriikkaan eikä avokonttoreihin.

Itselläni diagnosoitiin adhd vasta yli 40-vuotiaana. Diagnoosi oli sikäli helpotus, että se selitti monet hankaluudet ja omituisuudet elämäni varrelta. Sain myös lääkkeen, josta on paljon hyötyä.

Nykyajan koulussa on paljon hälinää ja rauhattomuutta, ja tavallisen työpäivän jälkeen olen lähes aina lopen uupunut. Etäkoulu on ollut minulle hermolepoa monestakin syystä. Vihdoinkin opettajien kokouksiin on tullut tolkkua ja järjestystä, kun niiden kesto on lyhentynyt, rehtori hoitaa puhumisen ja muut puhuvat vain yksi kerrallaan ja harkiten eivätkä hölise mitä sattuu. Saan myös syödä lounasta ja juoda kahvia oman kotini hiljaisuudessa enkä opettajainhuoneen desibelimyrskyssä.

Oppitunneissakin on tolkkua, kun yksi puhuu kerrallaan enkä altistu lukuisille samanaikaisille virikkeille. Kun yhteydenpito hoidetaan lähinnä kirjallisesti, jää aikaa miettiä vastauksensa ja muotoilla sanomisensa ihan eri tavalla kuin 25 nuoren ihmisen ympäröimänä.

Adhd-oireinen lukion opettaja

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.