Matti Seppälä kertoi (HS Mielipide 16.4.), ettei airBaltic suostu palauttamaan peruutetun lennon hintaa rahana. Air Baltic Corporation on Saksan riippumattoman liikenneriitojen sovitteluelimen SÖP:n jäsen, joten seuraava vaihe voisi olla asian välittäminen sinne (www.soep-online.de). Valituksen voi tehdä verkossa saksaksi tai englanniksi. SÖP:n päätökset ovat jäsenilleen sitovia, prosessi on ilmainen, ja vie pari viikkoa. Jos kyse on esimerkiksi EU-säädöksen 261/2004 mukaisista 250–600 euron vakiokorvauksista, ne maksetaan täysimääräisinä.

SÖP:n jäseninä on yli 40 lentoyhtiötä. Valitettavasti yhdessä omistamamme kotimainen lentoyhtiö ei ole siihen liittynyt.

Mikko Kaarela

diplomi-insinööri, MBA, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.