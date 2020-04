Elämme nyt hankalia ja epävarmoja aikoja. Koulut ovat kiinni ja etäopetus on käynnissä. Saavatko opettajat opetettua kaikki tarvittavat asiat oppilaille vaikeasta tilanteesta huolimatta?

Nimimerkki Väsynyt äiti kirjoitti (HS Mielipide 28.3.), että hänen perheensä voimat ovat aivan lopussa, kun Wilma tursuaa tehtäviä lapsille. Hän moitti opettajia aivan liian kunnianhimoisiksi etäopetuksessa. Tehtäviä annetaan aivan liikaa, ja tämä on johtanut siihen, että vanhemmat joutuvat tukemaan oppilaita iltaisin hyvin paljon.

Mielestäni oman kouluni opettajat ovat onnistuneet opettamaan sekä antamaan ja arvioimaan tehtäviä. Vaikka meidän luokkamme ei käytä esimerkiksi Google Meets -sovellusta videopuheluita varten, opettajat käyttävät muita keinoja opettaakseen meille tarvittavat asiat.

Historian opettajamme lähettää meille Classroomissa video-oppitunteja, joissa hän selittää muun muassa talvi- ja jatkosodasta sekä kirjoittaa videolla tarvittavat muistiinpanot meitä varten. Tuntuu kuin olisi fyysisestikin mukana tunnilla!

Matematiikan opettaja lähettää Classroomissa linkkejä esimerkiksi polynomeista kertoviin videoihin, joiden avulla opiskelemme asian, teemme opettajan lähettämät tehtävät ja palautamme ne määräaikaan mennessä.

Meidän koulussamme opettajiin saa yhteyden helposti ja he ovat tarvittaessa valmiita auttamaan oppilaitaan. Jos tulee kysyttävää jostain aiheesta tai tehtävästä, he neuvovat kyllä ruudun toiselta puolelta. Jotkut opettajat jopa tarjoavat puhelinnumeroaan, jolloin kommunikointi on vielä helpompaa.

Olen myös kuullut joidenkin oppilaiden valittavan tehtävien runsasta määrää. Vaikka omasta mielestäni tehtäviä on sopivasti, kyllä minullakin joskus deadlinet paukkuvat. Koen silti, ettei tehtäviä ole liikaa. Halutessaan tehtävät ehtii tehdä ennen iltaa. Jos on jotain kysyttävää, voi kysyä opettajalta eikä tarvitse odottaa vanhempien kotiintuloa.

Mielestäni tärkeintä on kuitenkin se, että opimme etäopetuksen aikana kaiken saman mitä koulussakin. Uskon, että hieman normaalia suuremmalla työmäärällä tämä myös toteutuu. Koulumme opettajat ovat onnistuneet loistavasti mahdollistaakseen oppimisemme myös tämän etäopetuksen ajan.

Aino-Maria Päykkönen

kahdeksasluokkalainen, Kannelmäen peruskoulu, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.