Koulut ovat joutuneet keksimään uusia koulunkäynnin keinoja koronaviruksen vuoksi. Tämä mahdollistaisi monipuolisemman, joustavamman ja yksilöllisemmän oppimisen. Se ei kuitenkaan ole toteutunut, vaan olemme yhä jumissa samassa vanhanaikaisessa systeemissä kuin ennen poikkeustilaa. Puhun erityisesti lukio-opiskelusta, joka on monin tavoin joustavampaa kuin perusopetus.

Kun emme pääse kouluun fyysisesti paikalle, luovuuden käyttäminen olisi tervetullutta. Nyt olemme tehneet kaiken lähes samalla tavalla kuin normaalistikin. Tunnit pidetään videoyhteydellä lukujärjestyksen mukaisesti, ja tehtäviä pommitetaan toisensa perään.

Oppiminen on yksilöllistä. Joku oppii parhaiten kuunnellessaan, toinen tehtäviä tehdessään ja kolmas yhdistelemällä eri keinoja.

Ulkoa opettelusta ja opettajien luentojen kuuntelusta voitaisiin hetkeksi luopua. Annetaan oppilaille mahdollisuus päättää omista opiskelukeinoista ja -ajoista. Opettajat voisivat pyrkiä antamaan tehtäviä, joissa mielikuvitus ja kekseliäisyys ovat suuressa osassa.

Nuorilla on tulevaisuudessa paljon ongelmia ratkaistavina, ja mikä sen parempi kuin aloittaa harjoittelu nyt. Ymmärrän, että tilanne on melkoisen haastava myös opettajille, ja he tekevätkin tärkeää työtä jokaisen nuoren hyväksi. Suomessa ollaan kuitenkin poikkeustilassa. Sana poikkeus voisi koskea myös opiskelua: opiskellaan eri tavalla. Opetusta on muutettava, tai ainakin kokeiltava uusia, normaalista poikkeavia keinoja.

On sanottu, että koronaviruskriisin jälkeen maailma ei voi palata enää entiselleen, joten miksi opetuskaan palaisi? Toivottavasti tämä otetaan huomioon tulevissa opetussuunnitelmissa.

Nuutti Saramo

lukiolainen, Hanko

