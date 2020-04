Pääkirjoituksessa (HS 18.4.) esitettiin ajatus, että koulujen tulisi avautua ensimmäisten joukossa. Perusteena oli se, että poikkeusolot eriarvoistavat lapsia ja nuoria.

Olen yllä mainitusta samaa mieltä, mutta haluaisin tuoda asiaan myös toisen näkökannan. Kouluissamme on suuri joukko oppilaita, joille koulu ei suinkaan ole turvallinen ympäristö ja joille paluu lähiopetukseen merkitsee palaamista turvallisesta opiskeluympäristöstä ympäristöön, jossa oleminen on lähinnä selviytymistä.

On paljon koulukiusattuja, introvertteja ja erilaisesta rytmistä hyötyviä oppilaita, joille tämä aika on tarjonnut tilaisuuden nähdä itsensä ja oppimismahdollisuutensa aivan uudessa valossa. Vika ei olekaan ollut heissä vaan lähikoulun oppimisympäristössä ja ehkä jopa koulujärjestelmässä ja sen tietynlaisissa vaatimuksissa.

Kaikilla oppilailla on oikeus opetukseen ja kaikilla oppilailla on oikeus saada opetusta siihen parhaiten soveltuvassa ympäristössä. Valitettavasti osalle oppilaista paras ympäristö ei ole koulun lähiopetus. Kun etäopetuksen järjestäminen onnistui kouluissa päivien varoitusajalla ja se on sujunut pääosin onnistuneesti, voisiko etäopetusta tarvitsevilla ja sitä haluavilla oppilailla olla siihen pysyvä oikeus? En ehdota, että tämä olisi osa jokaisen opettajan työtä. Koska etäopetus ei ole paikkaan sidottua, se olisi helppo keskittää kunnallisesti ellei jopa valtakunnallisesti. Hyvä malleja on Suomessakin jo olemassa.

Toisaalta epidemia on tuonut räikeästi esiin, että lapset ja nuoret ovat kodin tarjoaman tuen suhteen eriarvoisia. Mitä sellaista on tapahtunut yhteiskunnassamme ja tukiverkoissamme, että neljänneksellä lapsista ja nuorista oma koti on paikka, josta heidät on syytä pitää edes osa-aikaisesti poissa?

Edvard Ripatti

erityisopettaja, Hämeenlinna

