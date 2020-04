Koronaviruksen ehkäisemiseksi on Suomessa toimittu perustellun ripeästi ja voimakkaasti. Epidemian saaminen kuriin tulee olla kaiken päätöksenteon päätavoite. Samalla on selvää, että epidemian hintaa maksetaan vielä pitkään. Taloudellisen iskun lisäksi erityisesti koulutus on keskiössä.

Koulujen sulkeminen ja etäopetus vaikuttavat lasten ja nuorten oppimistuloksiin eriarvoistavasti. Ne lapset ja nuoret, jotka tarvitsevat erityistä tukea tai joiden kotiolot eivät tue oppimista, saattavat jäädä merkittävästi jälkeen opinnoissaan.

Tulisikin selvittää pikaisesti, voisiko kouluja avata vaiheittain nopeallakin aikataululla. Esimerkiksi siten, että vuoroviikoin lähiopetuksessa kävisi vain kolmannes tai puolet luokista. Kontaktien määrä olisi näin pienempi kuin normaalitilanteessa. Toinen vaihtoehto voisi olla kutsua oppilaita vaikkapa 2–5 oppilaan pienryhmissä lähiopetukseen päiväksi kerrallaan.

Mikä tahansa keino olisikin, osittainen avaaminen tulisi yhdistää myös testaukseen ja välittömiin karanteenitoimenpiteisiin, jos koronavirusta tavataan – kuten toimittiin kriisin alkuvaiheessa muun muassa Viikin normaalikoulussa.

Koulujen sulkemisen vaikutus oppimistuloksiin ja perheiden arkeen on suuri. Meidän tulee keskustella avoimesti keinoista, joilla voimme käynnistää yhteiskuntamme vaiheittaisen paluun arkeen – hallitusti, harkiten ja epidemian torjunta huomioiden.

Hannu Oskala

kasvatuksen ja koulutuksen toimialalautakunnan jäsen, valtuutettu (vihr), Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.