Uusimaa ja muu Suomi on jälleen liitetty yhteen. Mitä opimme poikkeusajasta? Rajan sulkeminen tuntui hyvältä kriisitoimenpiteeltä pandemiauhan alla. Mentiin suomalaiseen tapaan juridiikka edellä. Harva pysähtyi miettimään rajan vetämisen psykologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia seurauksia. Kuviteltiinko oikeasti, että sellaiset voidaan lakaista maton alle?

Nyt sopii kysyä: oliko rajan vetäminen maakuntapohjalle ratkaisu ongelmaan? Kuluneet viikot osoittivat, ettei mielialakysymyksiä ole otettu tarpeeksi vakavasti. Kriisiaikana jokainen viranomaistoimi, jokainen hallituksen politiikkaoperaatio ja asiantuntijoiden mielipide saa itseään suurempia merkityksiä. Meillä on tarve asemoida oma ja muiden tilanne osaksi suurempaa yhteyttä. Epävarmuus nostaa emootiot pintaan.

Itse raja ei ollut ongelma, vaan se, mitä merkityksiä, tunnemaailmoja ja asenteita raja synnytti. Raja on aina jakolinja ”meihin” ja ”heihin”, meikäläisiin ja teikäläisiin rajan molemmin puolin. Historia osoittaa, että poliittinen, valtiollinen tai alueellinen rajanveto on aina haastavaa, ja siksi rajat eivät koskaan ole neutraalia maaperää. Astetta kovempi erottelumuoto, muuri, ei sekään ole saanut aikaan kovin sympaattista jälkeä esimerkiksi Saksassa, Lähi-idässä tai Donald Trumpin Yhdysvalloissa.

Siksi keinotekoisten rajojen vetämisessä pitää käyttää erityisen suurta harkintaa. Uudenmaan rajan tekninen asettaminen oli helppoa ja se tapahtui yhdessä yössä. Valvontakin onnistui. Suurempi haaste oli siinä, että raja vapautti alitajuisia, kätkettyjä ennakkoluuloja ja vastakkainasetteluja. Tällä kertaa kaksintaistelua käytiin välillä (saastunut) Uusimaa ja (terve) muu Suomi sekä (holtiton) mökkikansa ja (vastuulliset) paikkakuntalaiset.

Tilanteesta irtosi toki luovaa huumoriakin, mutta ennen kaikkea saatiin kumpujen yö, josta nousi ikäviä asenteita ja synkkää polarisaatiota.

Raja-asiat ovat erityisen herkkiä Suomessa, jossa on viimeisen sadan vuoden aikana tehty lukuisia politiikan toimia, jotta kaikkinaiset ”rajat” saadaan poistettua. Ne ovat olleet muun muassa historiallisia, heimoperusteisia, maantieteellisiä, luokkaan, ammattiin tai sukupuoleen liittyviä.

”Maailman onnellisin kansa” on lunastanut paikkansa osaksi juuri siksi, että raja-aitojen kaataminen on onnistunut. Väki on saatettu liikkeeseen: maalta kaupunkiin, köyhyydestä opintielle ja ammattiin. Se on ollut kansallinen menestystarina.

Ensi kerralla, kun rajoja halutaan pystyttää, kannattaa tovi miettiä mieliala-asioita. Tunteilla kun on yllättävän suuri merkitys kriisienhallinnassa.

Laura Kolbe

Euroopan historian professori

Helsingin yliopisto

