Ministeri Ville Skinnari (sd) kiinnitti mielipidekirjoituksessaan (HS 11.4.) huomiota globaalin yhteistyön tarpeeseen koronavirustilanteessa. Hän totesi aivan oikein, kuinka hauraat kehitysmaat ja väestöryhmät kärsivät eniten.

On kuitenkin muistettava, että juuri tartuntatautien torjunnassa on paljon hyvää kansainvälistä yhteistyötä. On muun muassa kaikkia maita sitova kansainvälinen terveyssäännöstö (IHR), joka säätää yhteistyöstä epidemioiden jäljittämisessä ja torjunnassa. Ja suuri osa kansainvälistä terveyskehitystyötä koskee juuri tartuntatauteja.

Koronavirusepidemia koettelee kovasti taloutta, niin kehittyneissä maissa kuin kehitysmaissakin, mutta se mennee aika pian ohi. Sen sijaan krooniset taudit ovat pysyvästi läsnä ja aiheuttavat kehitysmaissa paljon suurempaa terveydellistä ja taloudellista taakkaa. Sydän- ja verisuonitaudit, syövät, keuhkosairaudet ja diabetes aiheuttavat kehitysmaissa vuosittain noin 29 miljoonaa kuolemaa. Näistä noin puolet on työikäisillä ja pitkälti ehkäistävissä.

Krooniset kansantaudit aiheuttavat juuri kehitysmaiden puutteellisissa hoito-olosuhteissa ja niukan sosiaaliturvan vallitessa suurta ja pitkäaikaista kärsimystä sekä köyhyyttä, ja ne haittaavat suuresti maiden sosiaalista ja taloudellista kehitystä. Tämän vuoksi on YK:n yleiskokousten vuosien 2011, 2015 ja 2019 kannanotoissa esitetty tehokkaampia globaaleja toimia kroonisten tautien ehkäisyssä ja torjunnassa kestävän kehityksen hengessä.

Pekka Puska

professori, Helsinki

