Professorit Kaarina Nikunen ja Annamari Vänskä ilmaisivat (HS Vieraskynä 18.4.) huolensa koronaviruksen seurantaohjelman tietosuojavaikutuksista. Kirjoitus puki sanoiksi sen laajan epäluottamuksen mahdollista koronaseurantasovellusta kohtaan, joka parhaillaan velloo sosiaalisen median keskusteluissa. Tietosuojasta tuntuu tulleen monelle ensisijainen huolenaihe, jonka arvo nousee muita perusoikeuksia suuremmaksi.

Kansalaisten terveyden turvaamiseksi hallitus on rajoittanut muun muassa liikkumisen ja elinkeinotoiminnan vapautta. Nämä ovat perustuslain kannalta poikkeuksellisen järeitä toimia. Määräaikaiset perusoikeuksien rajoitukset on kuitenkin katsottu välttämättömiksi, koska kyse on ihmishenkiin ja koko Suomen hyvinvointiin kohdistuvasta uhkasta. Rajoitukset ovat konkreettisia – siksi ne on helppo havaita ja ymmärtää.

Käytämme päivittäin somepalveluita, hakukoneita ja kauppojen kanta-asiakaskortteja. Luovutamme isoille yrityksille sijainti-, kulutus- ja henkilötietomme sen kummemmin miettimättä, vain saadaksemme ilmaispalveluita tai näennäistä alennusta. Tiedonkeräys tapahtuu taustalla, lähes huomaamatta.

Jos sovelluksesta on saatavissa todellista hyötyä taistelussa koronavirusta vastaan, sen hyödyt on punnittava riskejä ja uhkia vastaan. Kaupallisista palveluista poiketen hyöty tulisi meille itsellemme, kaikille suomalaisille.

Tieto liikkumisestamme on joka tapauksessa esimerkiksi Applella, Googlella, sosiaalisen median yhtiöillä ja operaattoreilla. Onkin lohdullista, että koronaseurantasovelluksen tekniikka voitaisiin toteuttaa anonyymisti ja tietosuoja säilyttäen.

Todellinen ongelma on siinä, että sovelluksesta saatava tieto olisi luultavasti varsin epätarkkaa eikä auttaisi löytämään oireettomina pysyviä tartuttajia. Vääriä hälytyksiä tulisi paljon. Tietosuojapelkojen vuoksi olisi myös vaikea saada ohjelmalle riittävää kattavuutta.

Yhdessä suhteessa tietosuojahuoli eroaa muista perusoikeuksien rajoituksista: kerran rakennetuilla valvontamekanismeilla on tapana jäädä pysyviksi. Tässäkin suhteessa koronaseurantasovellus on ongelmaton, sillä sen asentaminen olisi vapaaehtoista ja jokainen voisi myös poistaa sovelluksen puhelimesta niin halutessaan.

Yritäpä tehdä sama Androidille, iPhonelle tai lähikaupan bonuskortille.

Petteri Järvinen

Espoo

