Koronaviruskriisin etulinjassa on terveydenhuollon lisäksi muu julkinen sektori, kuten opetuksen, sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstö. He tekevät työtä sen eteen, että palveluita on saatavilla poikkeusoloissakin.

Vastuullisissa johtotehtävissä työskentelevät ovat tällä hetkellä kovilla. Heidän ratkaisuillaan on laajat vaikutukset, ja päätökset on tehtävä nopeasti paineen alla.

Koronaviruskriisi vaatii monien ammattilaisten työtä ja onnistumista. Erityisesti varhaiskasvatus ja perusopetuksen 1.–3.-luokkien opettajat, erityisopettajat ja valmistavien luokkien opettajat mahdollistavat sen, että esimerkiksi hoito-, sosiaali- ja turvallisuushenkilöstö voi käydä töissä.

Poikkeustila näkyy kielteisesti myös ihmisten arjessa. Lasten eriarvoisuus kasvaa. Päihteidenkäyttö ja väkivalta kodeissa lisääntyy. Perheiden talouden tiukkeneminen aiheuttaa uusia kriisejä. Näitä ongelmia ratkovat sosiaalityöntekijät ja sosionomit.

Nyt on jo valmistauduttava koronavirusepidemian jälkeiseen aikaan. Sosiaalihuollon, kasvatuksen ja koulutuksen oikein suunnatut ja riittävät toimet turvaavat sen, että kaikki ovat mukana rakentamassa kriisin jälkeistä tulevaisuutta. Jälleenrakennuksen resurssien on oltava riittäviä, ja asiantuntijahenkilöstön työtä on tuettava. Arvostuksen osoittaminen sanoin ja teoin on tärkeintä heidän jaksamisensa kannalta.

Olli Luukkainen

puheenjohtaja, Opetusalan ammattijärjestö OAJ

Tero Ristimäki

puheenjohtaja, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.