Koronaviruksen synnyttämän taloussokin ja yritysten eloonjäämiskamppailun aikana ei ole syytä viivästyttää hankkeita. Julkinen sektori on ymmärrettävästi täysin fokusoitunut estämään epidemian muuttumista pahemmaksi, mutta sillä on myös keskeinen rooli kohtaamamme taloudellisen kriisin ratkaisussa.

Hallitus onkin tehnyt jo useiden miljardien eurojen apupaketteja yrityksille auttaakseen niitä pääsemään pahimman yli, mutta myös kuntien on pidettävä vauhtia yllä.

Viranomaispäätösten on synnyttävä ripeästi, ettei vaikeassa tilanteessa yrityksille tule kalliita hidastuksia hankkeiden etenemisessä. On myös syytä pitää huolta, että suunniteltuja ja ajankohtaisia rakennushankkeita käynnistetään, vaikka tulevaisuus olisikin sumuinen. Koronaviruskriisi ei kestä ikuisesti, ja mitä hitaammin ja vähemmän päätöksiä syntyy, sitä suurempi on edessämme avautuva talouden kuoppa.

Kalle Euro

toiminnanjohtaja

Arkkitehtitoimistojen liitto

