Vieraskynä

Joet ja järvet ovat luonnon pääomaa. Niitä on ikiajat käytetty liikkumiseen ja kalastukseen. Järvien pintoja on laskettu ja jokia perattu uittoja varten. Sotien jälkeen alkoi pienienkin koskien systemaattinen valjastaminen sähköntuotantoon.

Vesistöjen hyödyntämistapoja pitää päivittää. Kolmannes vesivoimaloistamme tuottaa noin kolme promillea sähköstämme sulkien yhdentoista vesistön vaellusreitit. Pienimpiä voimaloita tulisi auttaa pois energiantuotannosta ja koskia ennallistaa elinympäristöksi virtaavan veden lajistolle ja iloksi ihmisille.

Vaikka prosessilla on hallitusohjelman mandaatti, se on Suomelle vieras. Onnistuminen vaatii valtionhallinnolta voimalaitosten taloudellisen tilanteen ja eteen tulevien kunnostusten ajankohtien hahmottamista, lupamuutosten kätilöintiä ja rohkeutta tehdä hyvää ilman täydellistä yksimielisyyttä.

Energiamarkkinoiden muutokset jakavat vesivoiman kahteen kastiin: pieneen vesivoimaan, joka ei pysty osallistumaan sähköverkon kysynnän ja tarjonnan nopeisiin tasauksiin, ja suureen, joka pystyy. Suurilla voimaloilla on merkitystä markkina-arvon ja huoltovarmuuden kannalta. Pienvesivoima kilpailee jatkuvasti edullisempien tuulivoiman ja aurinkovoiman kanssa.

Vesivoima on käyttökustannuksiltaan halpaa, ja pienikin voimala on kannattava, jos sen tuotantopääoma on kunnossa. Turbiinien ja generaattorien uusiminen ja padon kunnostaminen voivat olla miljoonien eurojen hankkeita pienessäkin voimalassa. Keskimääräisen, alle megawatin voimalan bruttotuotot olisivat 40 euron megawattituntihinnalla noin 80 000 euroa. Tällaisilla vuosituotoilla ei tehdä kannattavia miljoonainvestointeja.

Pieniä voimaloita pyörittävät tyypillisesti pienet yritykset. Uudelleeninvestointitarve voi tulla eteen nopeasti. Tuotannosta luopuminen on vaikeaa, ja vaihtoehtojen epäselvyyden vuoksi saatetaan ajautua tekemään kannattamattomia korjaus­investointeja. Näitä on viime aikoihin asti tuettu valtion rahoilla.

Investointien tukemisen sijaan valtion tulisi panostaa siihen, että tällaisessa tilanteessa oleville voimaloille voitaisiin tarjota selkeä vaihtoehto: tuotannon lopettaminen. Tätä varten pienimmät yksiköt tulisi kartoittaa niiden elinkelpoisuuden mukaan. Missä vaiheessa investointisykliä ne ovat, riittääkö tulovirta kuolettamaan seuraavan ison investoinnin? Näin saisimme tietää, mitkä voimalat voisivat olla kypsiä kätilöityyn eläkeputkeen ja missä järjestyksessä.

Mihin kätilöintiä tarvitaan? Voimaloilla on vesilupa, johon kuuluu tyypillisesti velvoitteita, kuten yläpuolisen järven vedenpinnan korkeuden säätelyvelvoite. Toiminnan lopettaminen ja joen ennallistaminen edellyttäisivät, että vesiluvan annettaisiin raueta ja sitten haettaisiin uutta lupaa. Teknisine suunnitelmineen, kuulemisineen ja käsittely- ja valituskierroksineen kyseessä on vuosien projekti.

Kätilöinti voisi tarkoittaa vaikkapa sitä, että paikalliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kanavoitaisiin resursseja, jotta se voisi ottaa velvoitteet kantaakseen käsittelyn ajaksi. Tämä poistaisi siirtymäaikaan liittyvät riskit toiminnanharjoittajalta ja loisi hallinnolle kannustimen kehittää lupaprosessista mahdollisimman sujuva.

Pitäisi myös uskaltaa tehdä jotain aivan uutta: muokata vesistöistä arvokkaampia palauttamalla niitä luonnontilaan. Uskallusta vaatii se, että ennallistaminen ei hyödytä kaikkia. Suomalaiset ovat herkkiä reagoimaan muutoksiin koti- tai mökkijärvissään. Esimerkiksi Kiskonjoen Hamarinkosken padon korvaamisesta pohjapadolla jaanattiin kymmeniä vuosia. Vastaavia tapauksia on ympäri Suomen.

Tällaisissa tapauksissa joidenkin ennallistamista vastustavien yksilöiden mielipaha korostuu. Yleisen ajattelutavan mukaan joen kahlitseminen tuntuu kuitenkin lähtökohtaisesti väärältä. Mökin ukon kalavesien menetys on siinä jaakobinpainissa pieni murhe.

Päättäväisyyttä voi saada vaikka siitä, että muutoksilla edistetään alueellista ja kansallista vaurautta.

Jos päätöksentekoa helpottaa analyysi siitä, miten arvotamme vaikkapa vapaan veden ajatuksia kirkastavan vaikutuksen, sellainen analyysi kannattaa tuottaa. Itse koskea kannattaa sitten aikanaan tuijotella mitään mutkikkaampaa miettimättä.

Antti Iho

Kirjoittaja on erikoistutkija Luonnonvarakeskuksessa.

