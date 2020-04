Kuva: Satu Kemppainen

Kun tunnen olevani täysin riittämätön vanhempi, kenelle soitan? No, äidille. Kun nuorimmainen tarvitsee hoitopaikan, anoppi ja appiukko tulevat apuun. Isäni hakee tyttäreni ratsastuksesta, koska silloin nukutan itse jo nuorimmaista.

Isovanhemmat. Ne joiden syliin lapseni kapsahtavat. Joiden mehu on parempaa. Joiden tuliaiset ovat jännittäviä. Joiden luokse kaivataan kylään, nyt kun kylään ei pääse. Isovanhemmat ovat lapsilleni lähes yhtä läheisiä kuin me vanhemmat – rakkaustyyppejä, joiden luo normaalioloissa paetaan juomaan kahvia, kun oma sotkuinen koti ahdistaa.

Isovanhemmat ovat koko ajan osa arkeamme, meidän vanhempien tuki ja lasteni levähdyspaikka. Ukki, pappa ja mummit asuvat kävelymatkan päässä. Syömme, matkustelemme, kyläilemme ja vietämme aikaa yhdessä. Nähdään lähikaupassa, piipahdetaan ovella ja soitetaan useita kertoja viikossa. Ollaan toisiamme varten, koska ollaan sukua.

Se on valtavan tärkeää, ja silti sen unohtaa. Vaikka kiittää, niin ei muista todella kiittää. Vaikka on kiitollinen, niin aina ovensa avaavat mummola ja pappala ovat silti vähän itsestäänselvyys. Korona-ajan eristys onkin hyvä muistutus siitä, kuinka tärkeä osa arkea meidän oma, italialaistyylinen sukumme minulle on.

Tarkoitukseni ei ole kehuskella. Kaikilla ei ole isovanhempia apuna arjessa. Joillakin ei mummeja ja ukkeja ole enää ollenkaan. Toiset toivoisivat, ettei niitä olisi ollutkaan. Osa papoista ja mammoista asuu kaukana, osa vaareista ja mummoista on liian huonossa kunnossa. Silloin perhe etsii verkostot ja ”suvun” kavereista, tuttavista, naapureista tai vaikka palkatusta hoitajasta.

Joskus verkostoa ei yrittämisestä huolimatta ole ja perhe jää ilman tukea.

Eeva Kilpi kirjoitti: ”Lapseni pöydän ympärillä: nämä ovat niitä ihmisiä, joille minut on tarkoitettu olemaan hyvä.”

Tämä oppi on iskostunut minuun syvään lasteni isovanhempien ansiosta: Jos ei omien lasten takia, niin kenen sitten, vanhempani painottavat. Me tulemme avuksi, sanovat mieheni vanhemmat. Nuo kaikki neljä erilaista ihmistä toteuttavat Kilven ajatusta omalla tavallaan, mutta aina rakkaudella.

Joten jos jotain hyvää haluan laittaa kiertämään, se on tämä: että minäkin osaisin olla aina lapsilleni arjen pelastava kyyti, neuvo luurin toisessa päässä, sunnuntaipäivällinen ja tiistai-illan kahvit. Ja että saisin olla sitä joskus lapsenlapsilleni yhtä itsestäänselvästi, tervetulleesti ja välittömästi kuin lasteni isovanhemmat ovat meidän perheellemme.

Kirjoittaja on Vauva ja Meidän Perhe -lehtien sekä HS Perhetoimituksen tuottaja.