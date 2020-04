Muut lehdet

Avun pääkirjoituksessa toimituspäällikkö Miikka Järvinen on huolissaan siitä, että suomalaisten mielenterveysongelmat ovat ilmeisesti lisääntyneet koronaviruskriisin aikana.

”Yhteydenotot kriisipuhelimiin ovat kasvaneet ja ihmisillä on huoli. Ongelman ja ratkaisun ytimessä on turvallisuuden tunne, joka ei rajoitu pandemiaan vaan kattaa koko ihmisyyden.”

”Yksilön tasolla turvallisuudessa on kyse mielenrauhasta.”

”Juuri nyt turvallisuuden tunnetta koettelee vaatimus sopeutua muutokseen, jonka jatkosta ei ole takeita. Uhkatekijät, sosiaalinen etäisyys ja kotikoulu edellyttävät vanhoista rutiineista luopumista ja uusien opettelua.”

”Miljoona self help -gurua ei voi olla täysin väärässä sanoessaan, että isompikin ongelma selätetään pilkkomalla se niin pieniin osiin, että ne ovat ratkaistavissa yksitellen.”

”Lasten versio on hauskempi: Miten syödään elefantti? Pala kerrallaan.”

Kotilieden pääkirjoituksessa päätoimittaja Saija Hakoniemi havaitsee suomalaisissa uudenlaista ja lisääntynyttä auttamisen halua.

”Elämme nyt hetkiä, jollaisia maailmassa ei ole koettu koskaan ennen. Kaikki maapallon ihmiset joutuvat kohtaamaan koronapandemian lähes samanaikaisesti.”

”Yhtäkkiä naapuriapu on tullut kaupunkien suuriin kerrostaloyhtiöihin, joissa seinän takana asuvaa ei aiemmin ehkä edes tervehditty. Moni on auttanut tuttua yrittäjää ostamalla lahjakortin tai noutoruokaa. Tapoja on monia.”

”Vaikeassa tilanteessa auttamisen halu herää aluksi, mutta tilanteen jatkuessa lähipiiri tiivistyy omaan perheeseen. Sen etua saatetaan vahtia kyynärpäätaktiikalla. Tämä näkyi meilläkin hamstraamisena heti kriisin alkuvaiheessa, mutta tilanne rauhoittui, kun ruokaa ja vessapaperia riitti.”

Kotimaan pääkirjoituksessa päätoimittaja Mari Teinilä kehottaa suomalaisia näinä aikoina entistä useammin kannustamaan toisiaan.

”Muutamia viikkoja jatkunut poikkeusaika on kuluttanut jaksamista. Epätietoisuus siitä, miten pitkään tätä jatkuu, sekä huoli omasta ja läheisten terveydestä ja toimeentulosta.”

”Viimeistään nyt on aika aloittaa kanssaihmisten ja tuntemattomien tavallista runsaampi kannustaminen. Tämä tarve kestää niin pitkään kuin kuluttava korona-aika jatkuu.”

”Kannustaminen näkyy useilla tavoilla sosiaalisessa mediassa. Monilla ihmisillä on taito rohkaista peloissaan tai huolissaan olevia ystäviä.”

”Tilan antaminen peloille tai huolille on osa myötäelämistä.”

”Myös itseään kohtaan on syytä tuntea kannustavaa myötätuntoa. Myöntää, että tämä aika on kuluttavaa.”