Kuten lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen kirjoitti (HS Vieraskynä 17.4.), lapset luopuvat nyt paljosta suojellakseen kaikkein hauraimpien aikuisten oikeutta elämään. Samalla lapset ovat monessa suhteessa aikuisten armoilla.

Suojellaan lapsia ry:n erityisasiantuntijoina haluamme muistuttaa, että lapsen oikeus elää turvassa kaikelta väkivallalta on vakavasti vaarantunut koronaviruskriisin aikana. Nyt tarvitaan panostuksia niin kriisin akuuttivaiheen palveluihin kuin jälkihoitoonkin.

Kansainvälinen poliisijärjestö Europol ja Suomen keskusrikospoliisi ovat varoittaneet verkkorikollisuuden kasvusta. Riski lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan lisääntymisestä on kohonnut muun muassa siksi, että lapset viettävät nyt tavallista enemmän aikaa verkossa ja rikolliset hyödyntävät tilaisuuden toteuttaa rikoksia.

Huomionarvoista on tunnistaa koronaviruskriisin aiheuttama kohonnut riski myös kotioloissa tapahtuvalle seksuaalirikollisuudelle. Lasten viettäessä enemmän aikaa kotona heidän hätänsä ei välity kodin ulkopuolisille aikuisille. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä todennäköisemmin väkivallantekijä on lapsen lähipiiristä.

Poikkeustilanteissa turvallisten aikuisten merkitys lapsen oikeuksien toteutumiselle korostuu. On hyvä muistaa, että apua ja tukea tulee pyytää ja tarjota etupainotteisesti, sillä ennalta ehkäisevät toimet ovat aina tehokkainta lastensuojelua.

Hanna-Leena Laitinen

yhteiskuntasuhde ja vaikuttamistyön johtaja, erityisasiantuntija

Nina Vaaranen-Valkonen

toiminnanjohtaja, erityisasiantuntija, Suojellaan lapsia ry

