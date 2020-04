Tieteellisellä tietohuollolla tarkoitetaan yhteiskunnan kykyä varmistaa vähintään tutkimuksen, opetuksen ja asiantuntijatyön tietolähteiden toimivuus ja saatavuus myös kriisiaikoina.

Painetun aineiston aikakaudella tämä hoidettiin Suomessa niin, että nimetyt tieteelliset kirjastot kartuttivat kukin erityisalojensa kokoelmiaan ja antoivat niitä muiden saataville erityisesti kotimaassa.

Tilanne on muuttunut radikaalisti noista ajoista. Koronaviruskriisi on osoittanut, että emme ole pystyneet luomaan kattavaa kansallista tietohuoltovarmuutta kriisitilanteisiin. Suurin osa tieteellisistä julkaisuista on niin kutsuttujen maksumuurien takana: sopimuksin säädellään tarkasti se, kuka ja millä hinnalla saa käyttää hankittuja aineistoja. Käytännössä tästä on seurannut tilanne, jossa ne yliopistot ja tutkimuslaitokset, joilla on varaa hankkia aineistot, pystyvät palvelemaan käyttäjiään myös poikkeusoloissa.

Avoin tiedepuhe ja siihen liittyvä ajatus kaikille avoimista tieteellisistä julkaisuista on helpottanut ja todennäköisesti helpottaa jatkossa tilannetta. Niinpä näitä toimia ja niiden resursointia tulee nopeuttaa. Suurin haaste näyttää Suomessa olevan erityyppisen yhteiskunnallisen toiminnan ulkoistaminen kaupallisiksi toimijoiksi tai yritysten tekemiksi. Tietohuoltoon liittyvä osaaminen ja kaupallisten kustantajien hinnakkaat tuotteet saneerataan tällöin helposti siirtymissä.

Onneksi useat ulkomaiset kaupalliset tieteelliset julkaisijat ovat aukaisseet koronavirukseen liittyvää aineistoaan avoimeen käyttöön kriisin ajaksi, ja tutkijaverkostot ovat myös aktivoituneet tukemaan kollegoitaan.

Kun akuutti kriisi on ohi, Suomessa tulee käynnistää keskustelu yhteiskunnan kannalta kriittisten toimijoiden tietohuollosta, sen resursseista ja tässä tarvittavista toimista. Jo nyt näkyy, kuinka kansallisvaltio ja sen turvaavat toimenpiteet tulevat ensisijaisiksi aidossa kriisitilanteessa.

Suomella ja sen kullakin yksittäisellä toimijalla ei ole varaa luottaa kriittisten alojen tietohuollossa yleiseen hyväntahtoisuuteen vaan toimia ennakoivasti.

Tietoyhteiskunnassa tutkittu tieto on kriittistä kaikelle toiminnalle ja osa jokaisen yrityksen ja yhteisön kriiseihin varautumissuunnitelmaa.

Jarmo Saarti

dosentti, kirjaston johtaja, Itä-Suomen yliopisto

