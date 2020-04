Kuva: Rio Gandara / HS

Olen ollut runsaan kuukauden korona­virus­evakossa Suomessa, mutta edes kotona Washingtonissa en pääsisi nyt juttelemaan satunnaisten amerikkalaisten kanssa kuten ennen pandemiaa.

Onneksi on radio. Suomen aikaa viideltä arki-iltaisin kuuntelen New Yorkin ja New Jerseyn paikallis­radiota, jossa toimittaja Brian Lehrer jututtaa poliitikkoja ja asian­tuntijoita.

Kuulijat saavat soittaa ohjelmaan. Puhelut muistuttavat välillä Kansanradiota, mutta tarjoavat aina välähdyksen siihen, mitä tapahtuu tavallisten ihmisten elämässä epidemian keskellä.

Yhdysvalloista on neljässä viikossa kadonnut yli 22 miljoonaa työpaikkaa. Kymmenen vuoden kasvu on poispyyhkäisty.

Yksi työnsä menettäneistä oli radio-ohjelmaan soittanut tatuoija ja taide­koulun opettaja Michelle. Hän oli yrittänyt hakea työttömyyskorvausta, mutta byrokraattisen virheen vuoksi sitä ei myönnetty.

Michellen oli käsketty valittaa päätöksestä – faksilla. Liitteeksi vaadittiin kahden vuoden verotiedot.

”Ainoa faksi, jonka onnistuin löytämään, on läheisessä apteekissa”, ­Michelle kertoi epätoivoa äänessään.

”He laskuttavat 1,48 dollaria sivusta.”

Veroilmoituksen pituus voi olla kymmeniä sivuja. Valitukselle tulee hintaa.

”Miksi edes maksan veroja?” Michelle kysyi.

Suomalaiset ihmettelevät usein yhdysvaltalaisten epäluuloa valtiovaltaa kohtaan. Sille on ideologisia syitä mutta usein se on myös käytännön opettamaa.

Jos olisin amerikkalainen, tuskin luottaisin valtioon.

Jo arjen byrokratia on raskasta ja vanhanaikaista, kuten Michellen esimerkki osoittaa. Virheitä tapahtuu.

Raha ja valta ovat kietoutuneet yhteen. Usein viranomaiset toimivat läpinäkymättömästi. Nyt eri puolilla maata kieltäydytään esimerkiksi raportoimasta vanhainkotien koronakuolemista.

Pahimmillaan kyse oli jo ennen koronavirusta ihmisten hengestä. Oli julkisen vallan käyttäjä sitten poliisi, joka ampuu syyttömän kuoliaaksi, tai presidentti, joka vie maan valehdellen sotaan.

Nyt julkista valtaa tarvitaan apuun. Se näyttää myös vastaavan tarpeeseen. Liittovaltio on luvannut käteistä rahaa, suurempia työttömyyskorvauksia sekä ilmaista hoitoa koronavirukseen.

Osoittautuuko valtio luottamuksen arvoiseksi? Vai pettääkö se sen rippeet?

Kirjoittaja on HS:n Washingtonin-kirjeenvaihtaja.