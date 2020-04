Me eurooppalaiset taistelemme samaan aikaan kahta virusta vastaan: covid-19 vaarantaa terveytemme ja talouden toiminnan, ja toinen virus haastaa demokratiaamme ja arvojamme.

Unkarin parlamentti teki 30. maaliskuuta päätöksen, joka lisää merkittäviä rajoitteita kansalaisten ja tiedotusvälineiden toimintaan sekä ilmaisunvapauteen. Hallituksen vallan kasvattaminen käytännössä määrittelemättömäksi ajaksi on vakavasti vastoin EU:n perusoikeussopimusta ja Euroopan ihmisoikeussopimusta.

Tämänkaltaiset toimet ovat ennenkuulumattomia Euroopan unionissa. Unkarissa nähty vallan keskittäminen ei ole välttämätöntä koronaviruksen torjumiseksi tai talouden suojaamiseksi. Sen sijaan se avaa mahdollisuudet monenlaiselle vallan väärinkäytölle. Tämän voidaan nähdä olevan eräänlainen kulminaatiopiste Unkarissa jo vuosikymmenen aikana tapahtuneessa siirtymässä autoritaariseen suuntaan. Tilanne on muuttunut vaaralliseksi.

Monet ovat seuranneet huolestuneina pääministeri Viktor Orbánin toimintaa hänen viedessään maataan yhä kauemmaksi EU:n säännöistä ja arvoista. Poliittisen opposition ääntä ja yhteiskunnallista dialogia on hiljennetty ja sananvapautta rajoitettu. Monet yliopistot, kulttuuri-instituutiot, elinkeinoelämän järjestöt ja kansalaisjärjestöt ovat kärsineet pääministeri Orbánin autoritaarisesta otteesta.

Unkarin kehityksen seurauksena EU riskeeraa pyrkimykset vahvistaa demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, läpinäkyvyyttä, solidaarisuutta ja sosiaalista dialogia kaikissa jäsenmaissa ja jäseneksi hakevissa maissa. Hallituksen vallan kasvattaminen käytännössä määrittelemättömäksi ajaksi on vakavasti vastoin EU:n perusoikeussopimusta ja Euroopan ihmisoikeussopimusta. Pääministeri Orbánin demokratian vastaisten hyökkäysten tuomitseminen ja sanktiointi on tärkeämpää kuin koskaan.

Tästä syystä me Unkarin tilanteesta huolestuneet eurooppalaiset kehotamme kaikkia asianosaisia – EU:n instituutioita, hallituksia, kansalaisia, kansalaisyhteiskuntaa ja mediaa – pysymään valppaina. Nyt on aika ottaa kantaa näihin vakaviin ongelmiin. Se on meidän kaikkien vastuulla. Me pyydämme EU:n komissiota, parlamenttia ja neuvostoa toimimaan ja viipymättä etsimään mahdollisuuksia asettaa sanktioita, jotka ovat suhteessa asian vakavuuteen EU:n sääntöjen ja arvojen rikkomisesta. Toivomme, että me eurooppalaiset emme seuraisi Unkarin kehitystä vain ulkopuolisina tapahtumina vaan vakavana uhkana Euroopan demokraattiselle kehitykselle.

Tämän aloitteen taustalla on joukko eurooppalaisia, jotka ovat huolissaan Unkarin tilanteesta. Allekirjoittajien joukossa on muun muassa EU:n komission entinen puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja joukko muita eurooppalaisia.

Jyrki Katainen

Suomen pääministeri (vuosina 2011–2014) ja EU:n komission varapuheenjohtaja (vuosina 2014–2019)

Eurooppalaisten vaikuttajien kirjoituksen voi lukea osoitteesta https://civico.eu/news/by-surrendering-to-autocracy-in-the-fight-against-covid-19-hungary-poisons-european-ideals/

