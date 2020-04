Kaduilla juhlivat tuulessa lentävät, omistajiltaan karanneet hengitys­suojaimet sekä hylätyt siniset muovi­hansikkaat. Chicago, Yhdysvaltain kolmanneksi suurin kaupunki, on hiljentynyt koti­karanteeniin. Vain elintärkeiksi luokitellut yritykset ovat auki. Suosituimmat puistot ja Michigan-järven rannat on suljettu. Poliisi pysäyttää rannalle pyrkivät.

Myös Chicagon keskustassa sijaitsevan Illinois’n osavaltion yliopiston kampus kumisee tyhjyyttään. Yli 33 000 opiskelijan yliopiston opetus siirtyi verkkoon kuukausi sitten ja pysyy siellä hamaan tulevaisuuteen. Syksyllä aloittavien opiskelijoiden valmennus tapahtuu verkossa. Kansainväliset vaihto-ohjelmat on peruttu. Kesälukukauden kurssit tarjotaan etäopetuksena.

Verkko-opetus ei kuitenkaan vastaa luokkahuonetoimintaa. Tutkimukset osoittavat, että opetuksen dynamiikka muuttuu. Professorit eivät pysty lukemaan opiskelijoiden kehonkieltä ja muokkaamaan opetusta. Vuorovaikutus kärsii.

Monipuolinen vuorovaikutus on tärkeä osa amerikkalaisen yliopiston tavoitteita kasvattaa opiskelijoista tiedostavia ja hyvin viestiviä kansalaisia. Etäopetuksesta puuttuvat spontaanit kohtaamiset ja jutustelut kampuksella. Ne ovat tärkeitä hetkiä, joissa opiskelija tulee huomioiduksi ja voi syventää tietämystään.

Kymmenettuhannet opiskelijat ovat Yhdysvalloissa haastaneet yliopistonsa oikeuteen ja vaativat lukukausimaksujaan takaisin. Ryhmäkanteeseen osallistuu opiskelijoita eri puolilta maata, kuten Miamin yliopistosta Floridasta ja Drexelin yliopistosta Philadelphiasta. Opiskelijat ovat maksaneet vuosittaiset yli 50 000 dollarin lukukausimaksut, eivätkä he mielestään saa rahoilleen olettamaansa vastinetta etäopiskelun takia. Opiskelijat perustelevat vaadettaan myös sillä, että yliopistot myyvät samaa tutkintoa verkkokursseina murto-osalla kampuksella suoritettavan tutkinnon hinnasta.

Yliopistot eivät haluaa palauttaa rahoja. Niitä koettelee pandemian aiheuttama taloudellinen epävarmuus. Etäopetus voi jatkua syksylläkin, vaikka virallisia päätöksiä asiasta ei vielä olekaan. Etäopetuksen jatkuminen ja terveysriskit voivat heikentää opiskelijoiden kiinnostusta aloittaa tai jatkaa opintojaan. Matkustusrajoitukset estävät kansainvälisten opiskelijoiden saapumisen Yhdysvaltoihin.

Yliopistot ovat menettäneet tuloja, kun kampusasuntolat ovat tyhjentyneet ja vuokrat on palautettu opiskelijoille. Myös tuottoisat urheilutapahtumat on peruttu. Yliopistojen osakesalkkuihin sidotut rahastot ovat kutistuneet pörssikurssien sukeltamisen myötä.

Rahahuolet rasittavat myös opiskelijoita. Niche-tutkimuslaitoksen kyselyn mukaan suurin osa kyselyyn vastanneista yliopisto-opiskelijoista on huolissaan opintojensa rahoituksesta. Moni on menettänyt osa-aikaisen työpaikkansa, joka on tärkeä opintojen rahoittaja. Myös vanhempien tulot ovat pienentyneet, kun maan talous takeltelee pahasti. Opiskelijat tai heidän vanhempansa eivät välttämättä pysty maksamaan kymmenientuhansien dollareiden vuosittaisia lukukausimaksuja ensi syksynä tai tulevina vuosina.

Valmistuminenkaan ei tuo helpotusta opiskelijoiden ahdinkoon. Näkymät työelämään ovat surkeat työmarkkinoiden romahtamisen takia. Työnantajat ovat vetäneet takaisin valmistuville opiskelijoille tekemiään työtarjouksia.

Taloudellisessa ahdingossa olevat yliopistot puolestaan vähentävät taloudellista tukeaan opiskelijoille. Yhä harvempi nuori saa mahdollisuuden opiskella. Syksyn koittaessa osa opiskelupaikan saaneista opiskelijoista ei pysty aloittamaan opintojaan, ja opintohaaveet voivat jäädä siihen.

Yliopistojen pitää ymmärtää pandemian vaikutukset opiskelijoiden elämään ja yhteiskuntaan kokonaisuudessaan. Tutkintojen laadun ta­kaamiseksi yliopistojen tulisi ­no­peasti parantaa etäopetuksen laatua, sopeuttaa opetussuunnitelmat etäopetukseen ja pienentää lukukausimaksuja, jos etäopetus jatkuu.

Yliopistojen tulee huolehtia siitä, etteivät vähävaraisimmat opiskelijat joudu kärsimään pandemian aiheuttamista ongelmista eniten. Heillä on vähiten vaihtoehtoja elämässään, ja koronaviruksen aiheuttama yhteiskunnallinen tuho voi viedä heiltä mahdollisuuden myös mielekkäisiin opintoihin.

Kirjoittaja on apulaisprofessori University of Illinois’ssa Chicagossa Yhdysvalloissa.