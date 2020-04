Covid-19-pandemia on pakottanut lapset kotihoitoon ja etäkouluun. Etäopiskelu voi poikkeustilan jälkeenkin sopia tilanteisiin, joissa esimerkiksi ruumiillinen sairaus edellyttää kotiin jäämistä.

Sen sijaan lasten mielenterveydelle haitallinen on lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarisen (HS Vieraskynä 17.4.) kirjoituksesta välittyvä näkemys, että ”sosiaalisia tilanteita pelkääville, lapsiryhmässä kiusatuille ja hälinästä häiriintyville” kotihoito ja etäkoulu voisivat olla ”toimivampia ratkaisuja”.

Päinvastoin: kaikilla lapsilla tulisi olla oikeus varhaiskasvatuksen ja koulun tarjoamiin mahdollisuuksiin oppia sosiaalisia ja tunnetaitoja ikätovereiden seurassa turvallisten, ammattitaitoisten aikuisten tuella.

Sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivä ihminen saattaa valita vetäytymisen, koska siten välttää ahdistusta, mutta samalla hän yleensä kärsii yksinäisyydestä ja ulkopuolisuuden tunteista. Lapsen lähiaikuisten, koulun ja tarvittaessa oppilashuollon, sosiaalitoimen tai terveydenhuollon on yhdessä autettava lasta ylittämään pelkonsa asteittain eikä tukea välttämiskäyttäytymistä, joka pahimmillaan pitkittyessään voi johtaa syrjäytymiseen.

Kiusatulle lapselle taas on turvattava mahdollisuus saada myönteisiä kokemuksia ikätoverisuhteissa, jotta kiusaamiskokemukset eivät hallitsisi hänen mielikuvaansa itsestään sosiaalisissa suhteissa. Pitäisi myös olla itsestäänselvää, että kiusaamiseen on aikuisten puututtava ja sen on loputtava – ratkaisu ei voi olla se, että kiusatuksi tullut lapsi siirretään etäkouluun.

”Hälinästä häiriintyvillä” tulisi olla mahdollisuus opiskella koulussa muiden kanssa, tarvittaessa toki erityisjärjestelyin. On kyse sitten aistiherkkyydestä tai tarkkaavuusvaikeuksista, lapsi voi aikuisten tuella oppia pärjäämään ryhmätilanteissa vaikeuksistaan huolimatta, mikä pitkällä aikavälillä parantaa hänen elämänlaatuaan verrattuna kotiin vetäytymiseen pitkäaikaisesti.

Jos lapset, jotka eivät ilman tukea viihdy tai pärjää päivä­kodissa tai koulussa, siirretään kotiin, vähennetään heidän mahdollisuuksiaan tasapainoiseen, kokonaisvaltaiseen biopsykososiaaliseen kehitykseen.

Samalla kouluun jäävät lapset saavat vähemmän tilaisuuksia opetella muiden huomioimista sekä suvaitsevaisuutta ja joustavuutta ihmisten erilaisia ominaisuuksia kohtaan.

Pekkarisen kanssa olen samaa mieltä siitä, että ”on hyvä tarkastella, onko kaikkia lapsia pakko puristaa samaan muottiin” – mutta ei vain kriisin jälkeen vaan jatkuvasti. Psyykkisen hyvinvoinnin ja kehityksen kannalta oikea ratkaisu lasten erilaisten ominaisuuksien ja mahdollisten vaikeuksien huomioimiseen ei kuitenkaan ole etäkoulu.

Lapsen lähiaikuisten ja opetuksesta vastaavan tahon, mahdollisesti yhteistyössä oppilashuollon, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon kanssa, on löydettävä keinoja ja tukimuotoja, joiden avulla lapsi pystyy oppimaan koulussa. Kouluympäristössä lapsi omaksuu opillisen sisällön lisäksi monia muita taitoja, minkä ansiosta hän voi kasvaa omanlaisekseen yhteiskunnan jäseneksi.

Emma Savilahti

lääkäri, Helsinki

