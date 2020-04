Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen nosti (HS Vieraskynä 17.4.) esiin lapsen oikeudet poikkeustilanteessa. Etäopetukseen siirtyminen on vienyt monilta lapsilta ainoan turvallisen ympäristön, koulun tai päiväkodin. Toisaalta on lapsia ja nuoria, joille kriisiaika on ollut helpotus.

Pekkarinen kirjoitti, että kotihoito ja etäopetus ovat tuoneet rauhan muun muassa sosiaalisia tilanteita pelkääville, kiusatuille ja hälinästä häiriintyville lapsille. Hän myös totesi, että kriisin jälkeen tulisi miettiä, olisivatko kotihoidon ja etäkoulun kaltaiset järjestelyt joillekin lapsille toimivia ratkaisuja.

Olemme Pekkarisen kanssa samaa mieltä siitä, että kaikkia lapsia ei ole pakko puristaa samaan muottiin.

Kun tilapäisesti ulkomailla asuva lapsi haluaa käydä koulua omalla äidinkielellään, etäopetus on usein ainoa vaihtoehto. Toisaalta ulkomailla asuva oppilas voi käydä peruskoulua etänä silloin, kun se on hänelle toimivampi ratkaisu.

Kansanvalistusseuran Kulkuri-verkkokoulussa ja Nomadskolanissa opiskelee vuosittain yli 400 suomalaista oppilasta kaikkialla maailmassa. Etäopetus ei ole perusopetuslain mukaista, ja ulkomailla asuvien lasten etäopetus on harmaalla vyöhykkeellä, virallisen koulutusjärjestelmän ja lainsäädännön ulkopuolella. Rahoitus on harkinnanvarainen ja katkolla joka vuosi.

Lapsen oikeudet toteutuvat eri lapsilla eri tavoin. Ulkomailla asuvat, äidinkielistä etäopetusta tarvitsevat ja kotimaassa asuvat, etäopetuksesta hyötyvät lapset ansaitsevat tasavertaiset mahdollisuudet opetukseen. Etäopetuksen kehittäminen ja vakiinnuttaminen edellyttää lainsäädännön uudistamista ja kestävää rahoituspohjaa. Olisiko vihdoin sen aika?

Pekka Sauri

hallituksen puheenjohtaja

Lauri Tuomi

toimitusjohtaja

Tuija Tammelander

koulunjohtaja

Kansanvalistusseura

