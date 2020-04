Valtioneuvosto linjasi koulujen sulkemisesta ja lähiopetuksen lopettamisesta 18. maaliskuuta alkaen osana covid-19-epidemian hidastamista. Sulkemisen tarkkoja perusteluja ei tuolloin julkaistu.

Äskettäin purettua Uudenmaan sulkua voitiin oikeusoppineiden mukaan jatkaa vain, jos se katsottiin edelleen ehdottoman välttämättömäksi. Todistustaakka Uudenmaan tapauksessa asetettiin siten, että nimenomaan sulun jatkaminen vaati näyttöä sen tehosta. Nyt Suomessa mietitään, millä aikataululla koulut voitaisiin avata.

Me Suomen yliopistosairaaloiden lasten infektiotautien hoidosta vastaavat lastenlääkärit olemme sitä mieltä, että koulujen kiinni pitämisestä saatava hyöty tulee arvioida uudestaan. Näkemyksemme on, että koulujen kiinni pitämiselle on vaikea löytää pitäviä perusteita. Haitat saattavat olla mahdollisia hyötyjä suuremmat.

Tutkimusnäyttö koulusulun hyödyllisyydestä on hyvin niukkaa. Lasten oirekuvat ovat lieviä, jolloin virusmäärä hengitysteissä on todennäköisesti pienempi kuin vakavissa oirekuvissa ja sen myötä tartuttavuus on pienempi. Arvostetun The Lancet -lehden julkaiseman tuoreen tutkimuksen mukaan koulujen sulkemisen vaikutus kuolemantapauksiin on todennäköisesti vähäisempi kuin aluksi ajateltiin, ehkä vain 2–4 prosentin luokkaa. Myöskään lasten aiheuttamia vakavia tartuntaketjuja ei ole raportoitu.

Maassamme koululaiset ovat olleet etäopetuksessa poissa koulusta jo yli kuukauden, myös sellaisissa kunnissa, joissa ei ole yhtään todettua covid-19-tapausta. Onko sulkua tarpeen jatkaa? Aiemmat pandemiamallit ovat pitkälle perustuneet influenssavirukseen, jossa lasten merkitys epidemian levittäjinä on tutkitusti merkittävä ja lasten virusmäärät ovat suuret verrattuna aikuisiin. Tämä lienee ollut tärkein syy koulujen sulkemiseen epidemian alkuvaiheessa. Nyt kyseessä on toinen virus.

Olemme huolissamme tilanteesta. Kaikille etäopetus ei sovi, ja koulujen pitkäaikaisella sulkemisella voi olla useiden lasten kehitykselle pitkäkestoisia haittoja. Lapsilla on oikeus käydä koulua ja saada lähiopetusta. Siksi toivomme, että valtioneuvosto lopettaa koulusulut asteittain mahdollisimman pian.

Harri Saxén (Hus)

Tea Nieminen (Hus)

Ville Peltola (Tyks)

Merja Helminen (Tays)

Terhi Tapiainen (Oys)

Marjo Renko (Kys)

lastenlääkäreitä

