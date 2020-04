Mahdollisimman laaja testaaminen on keskeinen väline, jotta sars-cov-2-koronaviruksen aiheuttama epidemia saadaan hallintaan. Jopa koko kansan testaamista on ehdotettu, mutta toistaiseksi se on tyrmätty epärealistisena ja kalliina toimena.

Eräs haaste on, että testaukseen käytettäviä testikittejä ei ole ollut maailmalla tarpeeksi. Se on yksi keskeinen syy siihen, että testauskapasiteetin kasvattaminen on ollut niin hankalaa.

Parin viime viikon aikana on julkaistu useita tieteellisiä artikkeleita, joissa ratkaisuna ongelmaan ehdotetaan sars-cov-2-testauksen näytteiden poolaamista eli yhdistämistä. Poolaaminen on pitkään tunnettu menetelmä, jota on käytetty muun muassa verivalmisteiden hiv-testauksessa. Nyt on julkaistu ensimmäiset tieteelliset raportit siitä, että poolaaminen soveltuu myös sars-cov-2-testaukseen.

Ratkaisun perusidea on yksinkertainen: yksittäisessä testissä on mahdollista testata useita näytteitä yhdellä kertaa, kun yhdistetään useamman ihmisen näytteet samaan PCR-analyysiyksikköön. Tällöin analyysi antaa positiivisen tuloksen, jos yksikin näytteistä on positiivinen, ja negatiivisen tuloksen, jos kaikki näytteet ovat negatiivisia. Mikäli poolatun näytteen tulos on positiivinen, sen sisältämät näytteet testataan vielä yksittäin. Silloin saadaan tietää, mikä tai mitkä poolatuista näytteistä ovat positiivisia.

Menetelmällä voidaan säästää huomattava määrä testausreagensseja ja -materiaaleja, etenkin silloin, kun testattavista näytteistä vain pieni osuus sisältää virusta.

Näytteiden poolaaminen kasvattaa myös yksittäisen PCR-laitteen kapasiteettia, koska yhdessä koeputkessa voidaan testata useampia näytteitä samanaikaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että testauksen nykyinen laboratoriokapasiteetti voidaan moninkertaistaa suhteellisen yksinkertaisin toimenpitein. Luonnollisesti menetelmän käyttäminen säästäisi myös huomattavan paljon rahaa.

Per Saris

mikrobiologian professori, Helsinki

Justus Reunanen

akatemiatutkija, dosentti (mikrobiologia), Kerava

Juuso Pesälä

psykologian maisteri, tietokirjailija, Helsinki

