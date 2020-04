Näin karanteeninomaisissa oloissa on aikaa seurata eri tahojen toimia koronaviruspandemian suhteen. On selvää, että uuden ja tuntemattoman uhan edessä virkamiehillä ja muilla toimenhaltijoilla ei ollut valmiita yksityiskohtaisia toimintasuunnitelmia. Yllättävää kuitenkin on sen selvän sekoilun määrä, mitä on nähty.

Näyttää aivan siltä kuin pandemian aiheuttamissa paineissa olisi kokonaan unohdettu, kuinka tavallisia perusasioita hoidetaan. Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi ensin Huoltovarmuuskeskukselta 200 000 hengityssuojainta, mutta kukaan ei tainnut seurata, kuinka tilaus toteutui vai toteutuiko ollenkaan.

Sitten havahduttiin todellisuuteen: ministerien ja virkamiesten päinvastaisista vakuutteluista huolimatta suojaimista oli todellinen pula, ja niitä päätettiin tilata lisää miljoonia kappaleita – ja sitten vielä kymmeniä miljoonia. Loppu olikin kuin suoraan vanhasta Knalli ja sateenvarjo -kuunnelmasarjasta.

Varsin huolestuttavalta vaikuttavat nyt myös lehtitiedot Business Finlandin koronaepidemian vuoksi myöntämän rahoitusavun jakamisesta. Taloussanomien pienellä satunnaisotannalla rahan saajien joukosta löytyi yrityksiä, joiden tilinpäätöstiedot parin viime vuoden ajalta puuttuivat. Jotkin yritykset vaikuttivat pelkiltä pöytälaatikkofirmoilta, ja osan liikevaihto oli vain muutamia kymmeniätuhansia euroja.

Business Finlandin johtaja rauhoittelee, että väärin perustein myönnetty raha voidaan periä takaisin kolmen vuoden päästä. Kukaan ei voi tietää, onko edellisen kaltaisella yrityksellä kolmen vuoden päästä enää edes sitä postilokeroa, jonka se on nyt ilmoittanut osoitteekseen.

Hallitus on antanut ymmärtää, että pandemian torjuntaan ja seurauksiin osoitetaan tarvittava määrä rahaa, mutta eihän ilmoitus saa aiheuttaa tuollaista kontrolloimatonta ja holtitonta toimintaa, mitä nyt näyttää tapahtuvan.

Hannu Pulkkinen

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.