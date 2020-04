Lapseni pelkää yläkouluun siirtymistä, koska on varma, että häntä tullaan kiusaamaan. Hänellä on pelkoonsa syy. Hän on menossa erityisluokalle ja tietää jo kokemuksesta, että tämä on syy leimaamiseen, kiusaamiseen ja syrjintään.

Vaikka lapseni on kehittynyt monessa suhteessa ikätasoisesti, perussairauteen liittyvän oppimisvaikeuden vuoksi hän tarvitsee opinnoissaan rauhallisen oppimisympäristön ja vahvaa tukea.

Lapsi ei ymmärrä, miksi tämän on oltava kaikille koulun oppilaille julkinen asia. Kukaan ei ole erityisluokalla turhaan, joten se, että oppilas sijoitetaan erityisluokalle tarkoittaa, että hänellä on jokin diagnoosi, neurologinen sairaus tai muuten mittavia oppimisen vaikeuksia.

Lapseni on jo alakoulussa joutunut kiusaamisen kohteeksi siksi, että hän on erityisluokalla. Nykyisessä koulussa opettajat kutsuvat erityisen tuen oppilaita ”leikkimielisesti” erkoiksi. Yleisopetuksen lapset eivät istu heidän viereensä koulun yhteisissä tapahtumissa. Koulun yleinen ilmapiiri myös sallii tämän syrjinnän. Lapseni on sosiaalinen ja yrittänyt ystävystyä yleisopetuksen oppilaiden kanssa, mutta kukaan ei halua tutustua lähemmin.

Aikuisten yksityisasioista, kuten perussairauksista, ei puhuta julkisesti työelämässä. Jos päiväkotilapselta löytyy täitä, ollaan tarkkoja, ettei muille perheille kerrota, kenestä tartuntakierre on lähtöisin. Miksi? Jotta lapsi ei tulisi leimatuksi ja kiusatuksi. Kuitenkin oppimisvaikeus eli erityistuen tarve koulussa on kaikille julkinen asia. Erityisluokka leimaa lapsen tai nuoren kaveripiirissä ja koko yhteiskunnassa.

Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella on oikeus yksityisyyteen. Lapsen kunniaa tai mainetta ei saa loukata. Myös Suomen perustuslaissa sanotaan, että lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Mitä jos lapsi ei halua kertoa julkisesti sitä, että hän tarvitsee opintoihinsa erityistä tukea?

Opetusjärjestelyt ovat koulukohtaisia, ja varmasti joissakin kouluissa erityisen tuen tarvitsijat on integroitu onnistuneesti siten, että muut koulun oppilaat tai heidän vanhempansa eivät tiedä, millä tuen portaalla kukin oppilas opiskelee. Usein näin ei kuitenkaan ole.

Eikö pitäisi olla itsestään selvää, että tuen tarve on yksityisasia eikä kaikille julkista tietoa?

Loppu leimaamiselle

