Petteri Järvinen (HS Mielipide 20.4.) ja Atte Harjanne (HS Mielipide 20.4.) puolustavat koronasovelluksen käyttöönottoa. Olen sovelluksen tarpeellisuudesta samaa mieltä. Ilman sovellusta meillä ei riitä työvoima altistusten seuraamiseen. Ihmettelen kuitenkin, miksi kukaan ei ota kantaa koronasovelluksen tavoitteeseen. Tavoite on olennainen, koska se määrää yksityisyydensuojan kattavuuden ja riskit.

Jos haluamme vain saada tietää altistumiset, meillä ei ole mitään tarvetta kerätä tietoa yksittäisistä ihmisistä. Riittää, kun pidämme kirjaa riittävän läheisistä ja riittävän pitkään kestäneistä kännyköiden kohtaamisista. Emme siis edes voi tietää, kuka on kohdannut kenet missä ja milloin.

Jos taas haluamme, että valtion henkilö pystyy menemään altistuneen luokse vaikkapa testatakseen hänet, meidän on luonnollisesti tiedettävä, kuka on altistunut. Kun tiedämme altistuneen henkilöllisyyden, meillä on tarve suojata se vääriin käsiin joutumiselta.

Jos lisäksi haluamme tietää jotain muuta, esimerkiksi sen, missä altistuminen tapahtui, meidän on kerättävä myös sijaintitietoa. Sekin saattaa päätyä vääriin käsiin, joskin, kuten Petteri Järvinen kirjoitti, kännykkämme keräävät sijaintitietojamme koko ajan erilaisiin tarkoituksiin ja erilaisin tietoturvamenettelyin.

Huomattakoon, että testauksella varmistettujen sairastuneiden henkilöllisyys on terveydenhuollon tiedossa jo nyt. Siihen sovellus ei tuo muutosta.

Matti Kinnunen

järjestelmäarkkitehti, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.