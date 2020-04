Mediatutkimuksen professori Kaarina Nikunen ja muodintutkimuksen professori Annamari Vänskä kirjoittivat (HS Vieraskynä 18.4.) ansiokkaasti sovelluspohjaisen tartuntaketjujen jäljityksen eettisistä reunaehdoista.

Kaikista eduskuntapuolueista tietopolitiikan asiantuntijoita kokoava yhteistyöryhmä on liikenne- ja viestintäministerin toimeksiannosta keskustellut asian eettisistä ja perusoikeudellisista lähtökohdista virkamiesten, päättäjien, kansalaisjärjestöjen ja yritysten kanssa. Seuraavat havainnot pohjautuvat näihin keskusteluihin.

Ensimmäiseksi tarvitaan ajantasaista ja tarkistettua tietoa. Esimerkiksi yksi näissä keskusteluissa usein liikkuva virhetieto on, että mahdollinen sovellus keräisi sijaintitietoja. Suomeen rakennettava sovellus ei kerää eikä lähetä paikkatietoja eteenpäin. Koko kehitystyö perustuu vahvaan tietoturvaan ja avoimuuteen sovelluksen keräämistä tiedoista ja niiden käsittelystä, johon käyttäjä antaa suostumuksensa.

Toiseksi tarvitaan vahvaa keskinäistä luottamusta. Kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen on pystyttävä varmistamaan, että luottamuksellisten tietojen suoja pitää myös jatkossa. Viranomaisten on luotettava, että yrityksillä on kyky varmistaa tietoturva ja käyttäjän yksityisyys, joita auditoidaan säännöllisesti.

Yritysten on luotettava viranomaisten linjausten pitävyyteen. Kokonaisuutta edesauttaa se, että sovelluksesta ja sen taustajärjestelmästä kerrotaan avoimesti.

Kolmanneksi tarvitaan vuoropuhelua. Toimivassa vuoropuhelussa samasta asiasta keskustellaan yhteisen tavoitteen – koronavirukselle altistuneiden varoittamisen ja tartuntaketjujen katkaisemisen – kautta. Tämän tavoitteen saavuttaminen on kaikkien yhteinen etu.

Eduskuntapuolueiden tietopolitiikan asiantuntijoina olemme omalta osaltamme rakentamassa vuoropuhelua osapuolten välille.

Juhana Harju

ja yhteistyöryhmä, tietopolitiikka.fi

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.