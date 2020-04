Kuva: Kaisa Rautaheimo / HS

Kun talouskriisi iskee Suomeen, miehet menettävät perinteisesti työnsä herkemmin kuin naiset. 1990-luvun lamassa miesten työttömyys­aste kipusi noin 20 prosenttiin ja naisten noin 16 prosenttiin.

Finanssikriisin aikana vaikutus oli saman­tyyppinen. Miesten työttömyys alkoi kasvaa nopeasti vuonna 2008 ja pysyi naisten työttömyyttä korkeammalla useita vuosia.

Syy työttömyysvaikutusten eriävyyteen on pitkälti se, että kriisit tapaavat rantautua Suomeen viennin vähenemisen kautta. Suomen eriytyneillä työmarkkinoilla miehet työskentelevät vientivetoisilla ja suhdanneherkillä teollisuusaloilla, joilla työttömyys yleensä kasvaa nopeammin ulkoisen sokin vaikutuksesta kuin naisvaltaisilla palvelualoilla.

Tällä kertaa, kun koronavirus ravistelee taloutta, tilanne näyttää erilaiselta. Koronavirusrajoitukset ovat koetelleet – ainakin toistaiseksi – ennen muuta palvelualoja, siinä missä perinteiset vientialat ovat toistaiseksi selvinneet pienemmillä vaurioilla. Pahimpana kärsijänä on ollut selkeän naisvaltainen matkailu- ja ravintola-ala.

Hyvin alustavaa osviittaa kriisin sukupuoli- ja työllisyysvaikutuksista saa työ- ja elinkeinoministeriön tilastoista. Ne osoittavat, että ero edellisiin kriiseihin on huomattava. Hiukan yli puolet tällä hetkellä lomautetuista on naisia, kun esimerkiksi finanssikriisin vuosina naisten osuus lomautetuista oli keskimäärin noin neljännes. Samalla työvoiman kysyntä on vähentynyt eniten naisvaltai­sissa ammateissa: myyjien, siivoajien ja ravintolatyöntekijöiden joukossa.

Koronaviruskriisin tasa-arvovaikutukset eivät tietenkään typisty yksin talouteen tai työllisyyslukuihin. Alustavat tiedot osoittavat esimerkiksi, että suurempi osa itse virukseen kuolleista on Suomessa ollut miehiä (HS 19.4.).

Talous- ja työllisyysvaikutuksetkin riippuvat lopulta paljon kriisin pituu­desta ja siitä, kuinka pahasti perinteiset vientialat tai esimerkiksi rakentaminen kärsivät pidemmällä aikavälillä. Vaikutuksensa lienee silläkin, missä määrin hyvin naisvaltainen kuntasektori joutuu karsimaan menoja.

Kun kriisin seurauksia vähitellen aletaan paikata, on myös mahdolliset tasa-arvovaikutukset hyvä tiedostaa ja arvioida. Mikäli talouskriisi koettelee naisvaltaisia aloja poikkeuksellisen kovakouraisesti, voi se myös vaikeuttaa esimerkiksi sukupuolten palkkaerojen tasoittamista.

Kirjoittaja on HS:n politiikan toimittaja.